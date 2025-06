El mejor momento para conocer Gibraltar, la ciudad británica vecina de la costa de Cádiz

Con la entrada en vigor del nuevo acuerdo entre la Unión Europea, el Reino Unido y España, Gibraltar ha dado un paso histórico hacia la integración en el territorio. A partir de ahora, los viajeros pueden entrar desde España sin necesidad de mostrar el pasaporte ni someterse a controles fronterizos, lo que convierte a este territorio británico en una escapada aún más atractiva para quienes exploran el sur de la península ibérica.

El paso por la frontera terrestre desde La Línea de la Concepción se ha vuelto fluido y rápido. Ya no hay que hacer cola para sellar documentos ni pasar por controles de identidad. Este cambio, fruto de un modelo similar al que se aplica en estaciones del Eurostar como St Pancras, ha trasladado los controles migratorios a los puertos y al aeropuerto de Gibraltar. Para quienes llegan en avión o por mar, aún será necesario presentar pasaporte, pero quienes lo hagan por carretera o a pie desde España disfrutarán de una entrada sin barreras. La eliminación de los controles fronterizos promete dinamizar tanto la vida diaria de las más de 15 000 personas que cruzan a diario como el turismo, que ya ha empezado a experimentar un repunte significativo.

Conoce Gibraltar

Una vez dentro, Gibraltar ofrece una combinación fascinante de paisajes naturales, historia militar y cultura híbrida. El símbolo por excelencia es el Peñón, esa enorme masa de piedra caliza que se eleva sobre el estrecho y ofrece una de las vistas panorámicas más espectaculares del Mediterráneo. Desde la cima, se puede contemplar el encuentro entre Europa y África, con Marruecos visible en los días despejados. El ascenso se puede realizar en teleférico o, para los más activos, a pie a través de senderos históricos.

Uno de los principales atractivos del Peñón es su particular población de macacos de Berbería, los únicos monos salvajes que habitan en libertad en Europa. Estos simpáticos animales son parte inseparable de la identidad gibraltareña. Aunque verlos de cerca es una experiencia memorable, es importante mantener la distancia y no alimentarlos: no solo por seguridad, sino porque hacerlo puede acarrear multas de hasta 500 libras. Los monos, inteligentes y curiosos, son conocidos por revisar mochilas, robar comida y hasta posar para selfies si se les da la oportunidad.

Otro punto imprescindible del recorrido son las Cuevas de San Miguel, una red de cavernas naturales adornadas con estalactitas y estalagmitas, que además sirven como escenario para conciertos y eventos culturales. Para quienes se sienten atraídos por la historia, los Túneles del Gran Asedio y las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial permiten adentrarse en el pasado militar de este estratégico enclave.

Más allá de los paisajes y la historia, Gibraltar ofrece una experiencia urbana singular. La calle principal, Main Street, es ideal para compras libres de impuestos, desde electrónica hasta perfumes. Y cuando llega la hora de comer, la mezcla de influencias británicas, andaluzas y mediterráneas se hace presente en su variada oferta gastronómica: desde el tradicional fish & chips hasta tapas y mariscos frescos junto al mar.

Las playas, como Catalan Bay o Sandy Bay, ofrecen un rincón tranquilo para relajarse tras un día de exploración. Incluso es posible apuntarse a excursiones en barco para avistar delfines en la bahía, otra de las experiencias naturales más populares de la zona. Gibraltar se ha convertido en un destino más accesible y cómodo para los turistas, sin renunciar a su identidad única. La combinación de historia, naturaleza, compras y su nueva condición de entrada sin pasaporte lo consolidan como una visita obligada para quienes viajan por el sur de España o buscan una escapada de un día con mucho que ofrecer. La frontera ya no es una barrera: ahora, Gibraltar te espera con los brazos abiertos.