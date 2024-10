Los monólogos de dos grandes del espectáculo llegan a La Línea: Martita de Graná y Ángel Marín

Este fin de semana En La Línea Música continúa con dos espectáculos en directo que no te podrás perder: Martita de Graná el sábado 5 de octubre y Ángel Martín el domingo 6. Ambos tendrán lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad.

Así, este sábado 5 de octubre Martita de Graná subirá al escenario con su espectáculo "Martita Sea", un show donde la artista mostrará de qué manera le ha cambiado la vida en los últimos años, pasando de lo profesional a lo personal y reivindicando temas como la soltería, la edad o la importancia de la salud mental. Puedes comprar tu entrada pinchando aquí.

El domingo 6 de octubre será el turno de Ángel Martín, que presentará su espectáculo "Punto Para Locos", un show en el que el polifacético artista intenta que el espectador se dé cuenta de que lo único que le diferencia no es si está o no está loco, sino a qué volumen están en tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no pueda evitar burlarse de ella y poner en el marcador otro “punto para los locos”. Compra tu entrada pinchando aquí.

Puedes hacerte con las últimas entradas para disfrutar de los espectáculos de Martita de Graná, que tienen un precio desde los 16 euros y Ángel Martín, desde 20 euros, tanto en los links que de esta página como en Discos Grammy de Algeciras.