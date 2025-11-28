La Mancomunidad del Campo de Gibraltar premia al mejor dulce navideño en un concurso que busca talentos culinarios

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha abierto este viernes la convocatoria de dos concursos de repostería que pondrán a prueba la creatividad y destreza culinaria de la comarca. La vicepresidenta de Bienestar Social, Formación y Empleo, María Teresa García León, ha presentado la III edición del concurso El Dulce Campo de Gibraltar para profesionales y la II edición del concurso de Dulces Navideños, destinado a estudiantes de las escuelas de hostelería.

Ambas iniciativas se enmarcan dentro del Programa Innova Campo de Gibraltar 2025, financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, y nacen con el objetivo de impulsar el talento culinario local, promover la formación especializada y reforzar la identidad gastronómica de la zona.

Cómo participar: vídeos caseros como carta de presentación

El plazo para inscribirse en cualquiera de los dos concursos permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre. Durante estos días, los aspirantes deberán enviar un vídeo en el que elaboren la receta con la que desean competir. En el correo de participación será necesario indicar a qué concurso se presentan, si concurren como profesionales o estudiantes, y un teléfono de contacto.

Esta primera fase servirá para que el jurado evalúe las propuestas recibidas y seleccione a los finalistas que tendrán la oportunidad de demostrar su talento en una gran final presencial. En total, competirán cuatro finalistas del concurso profesional El Dulce Campo de Gibraltar y tres del certamen estudiantil de Dulces Navideños.

Final en directo con jurado profesional

La cita definitiva tendrá lugar el 10 de diciembre en la Residencia Escolar Campo de Gibraltar, donde los seleccionados elaborarán sus creaciones ante un jurado profesional y en tiempo real. Un momento de tensión culinaria en el que se decidirá quién se lleva el título de mejor repostero o repostera del Campo de Gibraltar en cada categoría.

Los premios están a la altura del esfuerzo: el ganador del concurso profesional recibirá 500 euros, mientras que el vencedor del certamen navideño estudiantil se llevará un juego profesional de cuchillos, una herramienta imprescindible para cualquier aspirante a chef.

Tradición, formación y promoción territorial

Para García León, estas convocatorias van más allá de la competición: "La repostería es una expresión de identidad y creatividad que forma parte de nuestras raíces y de la excelencia profesional que caracteriza al Campo de Gibraltar". La vicepresidenta ha animado tanto a profesionales como a estudiantes a participar activamente y ha recordado que "la gastronomía constituye un pilar clave en la promoción territorial, un recurso de enorme valor que nos distingue y que debemos seguir impulsando como parte del atractivo cultural y turístico de nuestra comarca".