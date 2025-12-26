El Mago Antonio trae su espectáculo gratuito a El Corte Inglés de Algeciras.

La magia tomará El Corte Inglés Bahía de Algeciras este sábado 27 de diciembre. A partir de las 12:00, la terraza exterior de la planta 1 se transformará en el escenario perfecto para disfrutar del espectáculo del Mago Antonio, una cita imprescindible para quienes buscan planes diferentes durante estas fiestas navideñas.

El espectáculo, que se prolongará hasta las 13:00, promete una hora repleta de juegos de ilusión, misterio y sorpresas que mantendrán al público con la mirada fija en cada movimiento. Antonio combina técnica y carisma para crear un ambiente donde lo imposible parece cobrar vida, arrancando risas y expresiones de asombro tanto a los más pequeños como a los adultos.

La entrada es gratuita, aunque el acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo disponible. Por eso, los organizadores recomiendan llegar con algo de antelación para asegurar un buen sitio y no perderse ni un solo truco.

Este tipo de iniciativas forman parte de la apuesta de El Corte Inglés por ofrecer experiencias que vayan más allá de las compras, creando espacios de entretenimiento familiar en fechas tan señaladas como estas. Porque, como bien dice el propio Mago Antonio, la magia solo existe cuando se comparte, y qué mejor momento para compartirla que rodeados de los tuyos en plenas fiestas navideñas.

Información práctica: