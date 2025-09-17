La magia del teatro negro llega a Algeciras de la mano de Apadis Bambalinas con 'La Ventana de Dinorah'

El próximo 9 de octubre, el Teatro Florida de Algeciras abrirá sus puertas para recibir el estreno de La Ventana de Dinorah, la nueva producción de la Compañía de Teatro Negro Apadis Bambalinas, integrada por actores y actrices con discapacidad intelectual de la Asociación Apadis Bahía de Algeciras.

El montaje, con una duración de 40 minutos, se sirve de la magia del teatro negro, la danza, la música y espectaculares recursos visuales para acercar al público a una problemática de gran actualidad: el acoso escolar. “La protagonista —una niña percibida como diferente en un mundo hostil— busca la luz en medio de la oscuridad, guiada por un faro de esperanza”, explican desde la organización. La historia pone en valor la resiliencia y el poder transformador de los llamados "Seres de Luz".

Habrá dos funciones el mismo día. La primera, a las 12:00, está destinada a centros educativos y asociaciones. La segunda, a las 18:30, se abrirá al público general con un precio único de 5 euros. Las entradas de la función matinal pueden reservarse en los teléfonos 956 604 546 y 687 690 519, mientras que las de la función de tarde están disponibles en los centros ocupacionales de Apadis en Algeciras.

Desde su creación en 2008, Apadis Bambalinas ha sido reconocida por su innovadora propuesta teatral y educativa, con premios como los Buero de Teatro Joven de la Fundación Coca-Cola y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con esta nueva obra, la compañía reafirma su doble compromiso: ofrecer arte de calidad y, al mismo tiempo, generar conciencia social y dotar de recursos a familias y centros educativos frente al acoso escolar.

El estreno cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras, consolidando al Teatro Florida como un espacio de referencia para propuestas culturales con vocación transformadora.