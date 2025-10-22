El Lugar que No Existe: Mariana Cardoso crea un rincón único de cocina saludable y diversión familiar en Algeciras

En la tranquila calle Joaquín Costa, conocida como el Callejón del Ritz, un rincón mágico ha abierto sus puertas bajo el nombre de El Lugar que No Existe, gracias a la pasión y dedicación de Mariana Cardoso (1992), una chef de Santarem (Portugal) que ha hecho de su sueño una realidad. Desde pequeña, su mayor anhelo era ser chef, y después de varios intentos y desafíos en su carrera, ha logrado crear un espacio único en Algeciras donde la cocina saludable, la creatividad y el ambiente familiar se fusionan perfectamente.

Este no es el primer proyecto culinario de Mariana. En su tierra natal, Portugal, ya abrió su primer restaurante, al mismo tiempo que enfrentaba uno de los mayores retos de su vida: el embarazo de su hija. Ahora, abre sola este negocio, con valentía, ilusión y una alegría contagiosa.

Un local único para toda la familia

Aunque Mariana se trasladó a España a los 8 años, fue en Algeciras donde decidió emprender su nueva aventura. En marzo de este año, encontró un local vacío que en su momento contaba únicamente con una barra, un baño y paredes blancas. Desde ese momento, decidió poner manos a la obra y, sin dejarse intimidar por la falta de experiencia en reformas, se encargó de transformar el espacio por completo.

“Encontré este local, y me dispuse a hacerlo todo por mi cuenta. La perfección no existe, pero quería que quedase algo auténtico. Hay un poquito de mi alma en cada cosa de este local y creo que se nota en la energía que transmite”, explica Cardoso.

Mariana Cardoso, atendiendo a un cliente. / E.S.

Uno de los aspectos más especiales de su local es su dedicación a los niños. Si bien no es común que los pequeños se conviertan en parte integral de la experiencia en cafeterías o restaurantes, Mariana ha creado “el rincón del piojo”, una zona de juegos donde los niños pueden disfrutar y desarrollar su creatividad sin depender de las tecnologías. Los padres, por su parte, pueden relajarse tomando un café o una copa mientras supervisan a sus pequeños. Eso sí, con algunas reglas claras: todos deben cuidar y mantener el espacio, y si un niño se enfada, deberá salir un momento para calmarse antes de regresar.

Comer sano no es comer aburrido

La filosofía de Mariana Cardoso es clara: ofrecer platos saludables que no sacrifiquen el sabor ni la creatividad. “Comer sano no es comer aburrido”, asegura. En su menú, destacan productos frescos, como zumos naturales y pan de masa madre en los desayunos. Todo está pensado para que el cuerpo se sienta bien, pero también para que los clientes disfruten de una experiencia gastronómica rica y variada.

“Creo que algo estoy haciendo bien cuando los platos vuelven vacíos”, comenta con una sonrisa. Y es que, a pesar de llevar solo unas semanas abierto, el local ya cuenta con un grupo de clientes fieles que han quedado cautivados por la calidad de sus platos y su concepto único.

Un espacio donde la creatividad fluye

El Lugar que No Existe, no se define por un solo concepto. Mariana Cardoso no quería crear un bar ni una cafetería convencional; su idea era algo más amplio, algo que no se pudiera encasillar. “No es un bar, ni cafetería ni restaurante. No es un concepto creado. Lo que hay aquí no lo hay en ningún sitio”, explica la chef portuguesa.

Muchos se dejan sorprender y les encanta que juegue con la creatividad en la cocina"

Cada mañana, Mariana va a la plaza para conseguir productos frescos, lo que le permite variar el menú y sorprender a sus clientes con nuevas opciones. “Muchos se dejan sorprender y les encanta que juegue con la creatividad en la cocina. Los desayunos que invento para ellos son una muestra de lo que puedo ofrecer”, señala.

Además, el local se preocupa por los celíacos, ofreciendo opciones como tablas de pancitos de queso con harina sin gluten o gofres salados rellenos. “Los preparo especialmente para los intolerantes al gluten, aunque son para todos”, dice la chef.

Los fines de semana, el local organiza cenas temáticas para hacer que la experiencia sea aún más atractiva. "La semana pasada, por ejemplo, se celebraron noches de nachos y aguacates", explica la dueña, que asegura encantaron a todos.

Un cálido recibimiento y un sitio para aprender

Desde su apertura, Mariana ha sentido el apoyo constante de la comunidad algecireña. “Nunca me han hecho sentir tan cómoda como lo hace la gente de Algeciras”, asegura con gratitud. No solo han mostrado interés en su propuesta gastronómica, sino que también se han ofrecido para ayudarla en diversos aspectos, desde las redes sociales hasta la organización de talleres para los niños.

Desayuno en El Lugar que no Existe. / E.S.

De hecho, uno de los planes de Mariana es ofrecer actividades interactivas para los más pequeños, como talleres de origami o pintura, los sábados por la mañana. De esta forma, los niños aprenden y se divierten mientras los padres disfrutan de un momento de relajación en la terraza del local.

“Siempre he sido muy de ‘terraceo’. Mi niña me acompaña desde los 6 meses. No entiendo eso de que por ser madre o padre ya no puedes salir”, explica Mariana, quien ha creado un espacio pensado tanto para los adultos como para los más pequeños, perfecto para disfrutar tanto en el desayuno como en la cena, polifacético y atemporal.

Con su energía eléctrica, su sonrisa gigante y su pasión por la cocina, Mariana Cardoso ha logrado construir un local único en Algeciras. Un lugar donde la creatividad fluye, las familias disfrutan juntas y cada plato es una obra de arte pensada para sorprender y hacer sentir bien. Sin duda, El Lugar que No Existe ha llegado para quedarse.