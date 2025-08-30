La Línea Verde: el rincón vegano frente a la frontera con Gibraltar

En la avenida Veinte de Abril, justo frente a la frontera con Gibraltar, se encuentra La Línea Verde Restaurant, un pequeño local que se ha ganado un lugar privilegiado entre vecinos y turistas. Con una puntuación de 4,8 estrellas en Google y precios que van de 1 a 10 euros, su propuesta es sencilla pero efectiva: cocina 100% basada en plantas, con menús semanales diferentes y elaborados con ingredientes frescos y saludables.

Cada semana sorprenden con platos como albóndigas de quinoa y frijoles negros con ensalada de patata y col morada, guiso de berenjenas con pasta o pinchitos con risotto de verduras al azafrán, siempre listos para recoger desde primera hora de la mañana. La idea es ofrecer un “almuerzo real y sabroso”, como lo definen en su web, adaptado a quienes buscan opciones rápidas pero nutritivas frente a la frontera.

Más allá del menú, lo que más valoran los clientes es el trato cercano. Una clienta contaba que había probado el menú de lasaña de la semana y lo encontró “riquísimo”; de paso se llevó “un sándwich y dos postres, también buenísimos”, destacando además que la dependienta fue “muy amable” y que el trato fue “excepcional, recomendable 100%”.

La autenticidad del espacio también cala entre los visitantes. “Es un sitio agradable, ella es muy amable y bilingüe. Comida de calidad, puedes ver cómo se hace allí mismo”, comentaba otro usuario, que subrayaba la variedad de alternativas disponibles: “Comida vegana, sin lactosa y varias opciones, seguro que tiene sin gluten también. Muy recomendable el sitio y me pone muy contento que tengamos un lugar así en La Línea”.

La fama de este pequeño local incluso ha hecho que algunos viajeros modifiquen sus planes. Un turista relataba que, de camino a Málaga, decidieron retrasar su salida de Gibraltar solo para desayunar de nuevo en el restaurante: “Es un pequeño gran lugar justo en frente de la puerta de entrada, con deliciosa comida vegana y un propietario/chef encantador. Disfrutamos tanto de la comida que adelantamos nuestro viaje dos horas más tarde para poder parar una vez más. ¡Muy recomendado!”.

Otros clientes destacan los postres, como aquel que, tras bajar del autobús con hambre, pidió el menú del día —“una especie de hamburguesa de lentejas con patatas y espinacas, con el sazón perfecto”— y lo completó con un pastel de chocolate y mandarina que calificó de “espectacular”: “¡Ojalá viviera más cerca!”, confesaba.

El ambiente, por su parte, no deja indiferente. Algunos lo describen como acogedor y vibrante, aunque advierten que, al estar situado justo en la calle principal, no es el lugar más silencioso: “Por un módico precio disfrutamos de un delicioso café y dos galletas rellenas con una hermosa vista. Si buscas paz y tranquilidad, este no es el lugar ideal, ya que el restaurante está justo en la calle”.

Lo que nadie discute es la sensación de cercanía y hospitalidad. “La dueña te recibe con los brazos abiertos y siempre es muy amable y sonriente. No encontrarás una calidad y un servicio similares en ningún otro lugar”, comentaba otro comensal habitual, que destacaba también las generosas porciones y el precio accesible: “Las porciones y el precio son increíbles, no te arrepentirás”.

Con todo ello, La Línea Verde se ha convertido en una parada imprescindible en el Campo de Gibraltar, tanto para quienes cruzan la frontera a diario como para los viajeros que buscan comida casera, saludable y con alma en un rincón único de La Línea.