El filósofo David Pastor Vico invita a reflexionar sobre el futuro de la sociedad en La Línea

La Línea se convertirá en punto de encuentro para la reflexión filosófica el próximo 17 de septiembre con la conferencia ¿En qué mundo quieres vivir?, a cargo del filósofo y divulgador David Pastor Vico. La cita tendrá lugar en el Teatro Paseo de la Velada, a partir de las 20:00 y la entrada será libre hasta completar aforo.

Vico, apodado "el filósofo metalero", es reconocido por su estilo cercano, directo y reflexivo, que le ha permitido llegar a más de 300.000 personas en más de un millar de conferencias impartidas en España y Latinoamérica. Autor de títulos como Ética para desconfiados y Era de idiotas, el docente ha logrado consolidarse como una de las voces más influyentes en la divulgación de la ética y la filosofía práctica, herramientas que considera indispensables para afrontar los retos de la sociedad contemporánea.

La ponencia, organizada por la delegación municipal de Cultura, dentro del Área de Promoción Sociocultural y Digital del Ayuntamiento de La Línea, será presentada por Jonathan Romero, representante del departamento de Filosofía Unesco Campo de Gibraltar.

El encuentro cuenta además con la colaboración de Hagamos Filosofía – DialeTxis, la Asociación Campo de Gibraltar para la Unesco , AC Hotels by Marriott y Bahía de Letras. Según destacan los organizadores, el objetivo es fomentar un espacio de diálogo en el que los asistentes puedan cuestionarse el tipo de sociedad en la que desean vivir y cómo las decisiones éticas y colectivas condicionan tanto el presente como el futuro.