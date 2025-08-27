La Línea enciende septiembre con grandes nombres de la música nacional

La Línea de la Concepción se prepara para vivir un septiembre espectacular con La Línea Música, el ciclo de conciertos que promete cerrar el verano por todo lo alto. La emblemática plaza de toros El Arenal se convertirá en el escenario de cuatro veladas musicales irrepetibles antes de que la programación cultural se traslade al Palacio de Congresos en octubre.

Una despedida dorada del verano

El pistoletazo de salida lo dará el legendario dúo Los Pecos el viernes 12 de septiembre. Los hermanos Javier y Pedro José Herrero regresan con su gira Dos veces y una historia, una celebración especial de sus 45 años de trayectoria que ha marcado a generaciones enteras. Sus melodías atemporales prometen despertar la nostalgia y crear nuevos recuerdos bajo las estrellas linenses.

La música no parará y el sábado 13 de septiembre será el turno de Mikel Izal, quien presenta en solitario su nuevo proyecto El miedo y el paraíso. El exlíder de la exitosa banda Izal ofrecerá un concierto que combinará sus nuevas creaciones con un emotivo repaso por los momentos más brillantes de su carrera musical. Como telonera, la banda madrileña Merino, comandada por Sandra Merino y Álex Gallego, calentará motores para una noche inolvidable.

El gran final con sabor argentino y ritmo electro latino

El último fin de semana de septiembre será especialmente intenso. El viernes 26, la pasión argentina llegará de la mano de Pimpinela, el icónico dúo formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán. Sus dramáticos diálogos musicales y éxitos inmortales como Olvídame y pega la vuelta y Me hace falta una flor prometen una velada cargada de emoción y romanticismo.

El broche de oro llegará el sábado 27 de septiembre con Juan Magán, el rey del electro latino, quien transformará la plaza en una auténtica pista de baile al aire libre. El DJ y productor español estará acompañado por los reconocidos Djs Karlos Rubio, Tony Grox y Castro, que comenzarán a calentar el ambiente desde las 19.00 para una noche de puro desenfreno musical.

La cultura continúa en otoño

Tras esta intensa agenda veraniega, La Línea no bajará el ritmo cultural. A partir de octubre, el Palacio de Congresos tomará el relevo con una programación variada que incluye actuaciones de Melody, Javi Medina, el virtuoso violinista Ara Malikian, el espectáculo navideño Así canta Jerez en Navidad y el show familiar Cantajuego.

Los amantes de la música ya pueden asegurar su lugar en estos espectáculos adquiriendo sus entradas a través de entradas.com. La Línea se consolida así como un referente cultural en el Campo de Gibraltar, demostrando que septiembre puede ser el mes más musical del año.