La Línea y Tarifa se cuelan entre los rincones favoritos de España en un certamen fotográfico nacional

El Campo de Gibraltar suma protagonismo en la quinta edición del certamen fotográfico en Instagram "Mi Rincón Favorito", gracias a las miradas de Paula Villuendas Navarro, desde La Línea, y Marina Laura Scaglione, desde Tarifa. Sus trabajos se encuentran entre las quince instantáneas elegidas en Andalucía y Melilla que competirán por los premios nacionales, que reparten más de 7.000 euros este año.

Las imágenes finalistas muestran un mosaico de paisajes y escenas urbanas que van desde la luz de Cabo de Gata y Mojácar hasta rincones del interior como Cazorla o Canillas del Aceituno. En el caso campogibraltareño, las dos participantes aportan una visión propia de enclaves costeros con un fuerte atrativo turístico: La vitalidad linense con sus barcos de vela al atardecer y la magia púrpura del cielo tarifeño.

La fotografía ganadora del primer premio. / Paula Villuendas

El jurado ha destacado la calidad técnica de las composiciones, con especial protagonismo de las luces doradas y nocturnas, los juegos de escala y la capacidad de trasladar al espectador a un rincón concreto del mapa. "Edición tras edición, la creatividad de los participantes crece de forma notable. Hay fotografías que retratan destinos reconocibles y otras que descubren escenarios poco transitados con gran atractivo", señaló Samuel Rodríguez, responsable del certamen.

La iniciativa, que nació en 2021 coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, se ha consolidado como una plataforma de difusión cultural y turística gracias al poder de las redes sociales. Hasta ahora ha reunido a más de 10.000 participantes y 70 localidades de toda España.

En esta edición, los finalistas andaluces y el de Melilla competirán con el resto de comunidades autónomas. El fallo nacional se dará a conocer el 16 de octubre, tras varias semanas de publicaciones en la web oficial y en las redes sociales del concurso.

Con esta selección, La Línea y Tarifa confirman su capacidad para inspirar y atraer miradas, reivindicando el papel del Campo de Gibraltar como territorio de referencia dentro de la fotografía turística en España.