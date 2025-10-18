La Línea se prepara para la Navidad con un Mercado Navideño en los Jardines Saccone

El espíritu navideño llegará este año a los Jardines Saccone de La Línea, donde el Ayuntamiento, a través de la delegación de Fiestas, ha anunciado la instalación de un Mercado Navideño y de Reyes que permanecerá abierto del 1 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

La concejal de Fiestas, Mercedes Atanet, explicó que el objetivo de esta iniciativa es “ofrecer una zona de esparcimiento acorde con la época y, al mismo tiempo, contribuir a la dinamización de la economía local y hacer más atractivo el centro comercial tradicional de la ciudad, creando un ambiente festivo durante las fiestas”.

El mercado contará con 13 cabañas de madera artísticamente decoradas, de las cuales doce tendrán unas dimensiones de 3x2 metros y la restante, de 4x4 metros, se destinará a ambigú. Estas estructuras, con estética típicamente navideña, estarán equipadas con su propio cuadro eléctrico para garantizar el correcto funcionamiento de los puestos.

La distribución de los espacios contempla ocho cabañas para la venta de artículos y regalos navideños, como adornos, figuras de belén o velas decorativas; cuatro para productos alimenticios tradicionales (turrones, mantecados, polvorones o roscos), y una última para el servicio de ambigú.

El Ayuntamiento ha establecido una convocatoria para artesanos y comerciantes interesados en participar, cuyas solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal. El plazo estará abierto del 20 de octubre al 3 de noviembre, y cualquier solicitud presentada fuera de fecha o incompleta será automáticamente inadmitida.

Entre la documentación requerida figuran la acreditación fiscal (DNI o CIF), el alta en el Régimen de Autónomos y en el IAE, una Póliza de Responsabilidad Civil vigente, y una Declaración Jurada de no estar incurso en causas de prohibición para contratar con la administración. Además, los participantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias con las administraciones públicas y el propio Ayuntamiento.

En el caso de las actividades alimentarias, se exigirá también el Carnet de manipulador de alimentos y un certificado médico que acredite no padecer enfermedades infecciosas.

Las licencias se concederán por orden de entrada de las solicitudes válidas, hasta completar el número de cabañas disponibles, y estarán sujetas a la tasa de ocupación del suelo público establecida en la Ordenanza Fiscal General.

Por último, la delegación de Fiestas recuerda que no se permitirá la venta de calzado, pijamas ni ropa interior, y podrá vetar cualquier artículo que no se considere acorde con el espíritu del mercado navideño.

Los interesados pueden consultar los requisitos completos de la convocatoria en el Tablón de Edictos municipal.