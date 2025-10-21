La Línea se prepara para recibir el huracán artístico de Laura Gallego con 'La Última Folclórica'

La Línea se convertirá el próximo 21 de noviembre en una de las paradas más esperadas de la gira nacional La Última Folclórica, el innovador musical de Laura Gallego que está revolucionando la copla. Tras conquistar escenarios emblemáticos como el Coliseum de Barcelona y el Teatro de la Zarzuela de Madrid —donde agotó entradas—, la cantante jerezana regresa a casa con un montaje que fusiona la tradición y la modernidad.

El espectáculo, producido por Green Cow Music y patrocinado por la Fundación Cajasol y la Diputación de Cádiz, propone un viaje por la historia del género, desde sus raíces más puras hasta su reinterpretación con sonidos de jazz, tango, funk o techno. Con dirección artística de Pedro Centeno y dirección musical de José Antonio Márquez, La Última Folclórica rinde homenaje a grandes voces como Rocío Jurado, Marifé de Triana o Concha Piquer, al tiempo que abre camino a las nuevas generaciones que mantienen viva la esencia de la copla.

Laura Gallego irrumpe en el escenario entre el simbolismo y la provocación: con bata de cola y gafas de sol, transformándose finalmente en DJ de una sesión de techno-copla. En su propuesta, los caracolillos de Estrellita Castro se entrelazan con la energía de la electrónica, mientras piezas como La bien pagá o Tatuaje suenan bajo ritmos inesperados y frescos.

Nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, Gallego saltó a la fama con tan solo 16 años tras ganar la segunda edición de Se llama Copla en Canal Sur TV. Desde entonces, ha publicado tres discos —Castillos de Sal, Vintage y Sin Fronteras— y se ha consolidado como una de las voces más personales y potentes del panorama musical español.

La Última Folclórica recorrerá los principales escenarios del país hasta mayo de 2026, con paradas en ciudades como Bilbao, Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz, Málaga o Almería. Una oportunidad única para redescubrir la copla desde una mirada libre, contemporánea y vibrante.