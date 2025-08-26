La Línea de la Concepción busca su mejor pose en Instagram

La Línea de la Concepción está lista para presumir de ángulos, luces y encantos cotidianos. La delegación de Turismo ha lanzado el certamen fotográfico “Mi rincón favorito de La Línea”, un concurso en Instagram que invita a los vecinos —y a cualquiera con cámara y buen ojo— a retratar aquello que hace especial a la ciudad, desde un atardecer en Poniente hasta la tapa de ensaladilla en el bar de la esquina.

El certamen, que se celebrará del 1 al 21 de septiembre, premiará con 200 euros la mejor fotografía y con 100 euros la segunda. Pero la recompensa no se queda ahí: la imagen ganadora representará al municipio en el concurso nacional “Mi rincón favorito”, con premios que alcanzan los 500 euros, y además se convertirá en postal, póster y pegatina oficial de La Línea. Un recuerdo de bolsillo con mucho más estilo que el típico imán de nevera.

Participar es tan sencillo como publicar la foto en Instagram, añadir los hashtags #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodelalineadelaconcepcion, completar un formulario y cruzar los dedos. El jurado contará con la colaboración de la Agrupación Fotográfica Artística Linense (Afal), que velará porque la ciudad luzca fotogénica desde todos sus perfiles.

El desenlace se conocerá el 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Una fecha redonda para coronar al ganador y demostrar que La Línea no solo tiene rincones favoritos, sino también la capacidad de convertirlos en arte digital.