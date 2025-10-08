El Lago Marítimo de Algeciras acogerá el evento ‘UDG Project 002’ con artistas emergentes y freestyle en directo

El concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, ha anunciado que el próximo 25 de octubre, el Lago Marítimo de Algeciras será escenario de una cita musical y cultural dirigida especialmente al público joven: el 'UDG Project 002 - Artistas Emergentes en Directo'.

Organizado por el colectivo Underdog WRLD, en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Algeciras, el evento se celebrará de 18:00 a 23:30, ofreciendo una programación diversa y participativa que incluirá conciertos en directo, exhibiciones de freestyle y actividades abiertas al público.

A lo largo de la tarde, artistas emergentes de Algeciras y de distintos puntos de la provincia compartirán escenario en un formato dinámico, inclusivo y cercano, con el objetivo de acercar la cultura urbana a la ciudadanía y dar visibilidad a los nuevos talentos locales.

El movimiento Underdog WRLD nace como un proyecto cultural enforcado en conectar y apoyar a jóvenes artistas del entorno urbano, especialmente dentro de los géneros rap, trap, R&B, fusión y freestyle. Con esta iniciativa se busca impulsar el talento local, fomentar el encuentro entre artistas y jóvenes y promover la cultura urbana como herramienta de expresión y cohesión social.

El concejal Arango ha animado al público "y especialmente a los jóvenes interesados en la música urbana, el arte y la cultura alternativa" a asistir a esta cita de acceso gratuito, que promete ser una tarde de creatividad y convivencia.

Para concluir, el edil ha querido agradecer al colectivo Underdog WRLD por traer este proyecto a la ciudad y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la juventud y la cultura local. "Seguiremos apoyando iniciativas que den visibilidad al talento joven de nuestra ciudad, ofreciendo alternativas de ocio gratuito, que además permiten fortalecer el tejido artístico local, generando oportunidades reales para que nuestros jóvenes artistas emergentes puedan mostrar su trabajo y conectar con nuevos públicos", ha concluido Arango.