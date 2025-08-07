La Línea se viste de blanco para celebrar la primera de sus mágicas noches de verano

La Línea ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su Noche en Blanco, una cita con la cultura que se extenderá durante tres jornadas y que en su primer capítulo ya ha demostrado su poder de convocatoria. Con el levante refrescando la noche y la tradición del blanco marcando el ritmo del atuendo, cientos de personas ha salido a las calles para disfrutar de una ciudad transformada.

Uno de los epicentros ha sido, sin duda, los jardines Saccone. Convertidos en un espacio casi onírico gracias a la iluminación artística, captaron la atención de grandes y pequeños. Los árboles, bañados en luz, parecían formar parte de una escenografía que invitaba al paseo lento y a la contemplación. Los más pequeños caminaban boquiabiertos, como si atravesaran un bosque encantado en plena ciudad.

La programación, pensada para todos los públicos, dio forma a una noche en la que no han faltado los talleres creativos. En la Casa de la Cultura, la artista Nadia Zumelaga guio a los más jóvenes en la creación de casitas led, que pronto pasarán de ser un simple taller a convertirse en parte de una instalación colectiva en la plaza Fariñas. Un pequeño ejemplo de cómo la participación ciudadana se convierte en arte.

El ambiente se completaba con la vida habitual de bares y terrazas, que se llenaron de vecinos y visitantes que aprovechaban la ocasión para compartir la noche.

A pocos metros, el Museo Cruz Herrera ofrecía una experiencia distinta: abrir sus puertas en horario nocturno, dejando que sus salas adquirieran un tono íntimo, casi mágico, bajo una luz distinta. El ambiente perfecto para dejarse llevar por las pinturas que albergan sus paredes.

La Noche en Blanco no solo ha llenado las calles de actividades, también ha despertado el orgullo de redescubrir la ciudad.

Esta primera noche ha sido un éxito. Pero no es más que el inicio. La Línea se prepara para seguir brillando durante dos jornadas más, confirmando que la cultura, cuando se mezcla con ilusión y participación, puede transformar cualquier espacio y convertirlo en pura magia.