Kiss reabre sus puertas tras una semana de reformas

Una semana de parón ha bastado para que sus habituales lo echen de menos. Mañana vuelve a abrir Kiss, el mítico pub de la calle Volantes en Algeciras, tras permanecer cerrado por la instalación de una tarima en la terraza.

“Nos obligaba el Ayuntamiento por una normativa, así que hemos tenido que hacerlo”, explica Julián Herrera, uno de sus propietarios.

El local presume de mantener intacta su filosofía: ser un punto de encuentro abierto a todos y mantener los precios pese a las reformas. “Somos como una gran familia, aquí todo el mundo es bienvenido”, insiste Julián. “Tradicionalmente en hostelería, cuando se tiene que hacer alguna reforma, al terminar se incrementa al menos un poco el precio de la carta. Nosotros eso no lo hacemos. Es nuestra filosofía desde hace más de 25 años”, subraya.

La reapertura llega con su carta habitual: cervezas desde 1,5 euros, combinados desde 4,5, bocadillos y superperritos a 6 euros, además de su icónica hamburguesa kissera —con ternera retinta, pollo, jalapeña, huevo, queso, doble bacon, verduras y salsas gourmet—. Una propuesta que coincide con el inicio, el 2 de octubre, de la Champions Burger en el recinto ferial, a escasos metros del pub.

Cartel hamburguesa Kissera. / Pub Kiss

Julián y su socio, Paco Amores, esperan un lunes de mucho trabajo. La expectación ya se percibe en redes sociales, donde los clientes han mostrado su apoyo con mensajes cargados de humor. “¿Y esa estructura aguantará tanta cerveza junta?”, comentaba uno de ellos en Facebook.

El cariño también se refleja en Google, donde Kiss acumula 4,6 estrellas sobre 5 con 954 reseñas. Y prometen una sorpresa: “Si llegamos a 1.000 y a 4,8 estrellas, lo celebramos a lo grande con algo especial (y gratis, que es lo que nos gusta a todos)”.

Kiss vuelve, y lo hace como siempre: fiel a su esencia, con precios populares y la complicidad de sus clientes.