Jennifer Lopez actuará en Cádiz y Málaga este verano. Podrás hacerte una foto con la artista por 1.700 euros

Después de seis años, la cantante Jennifer López vuelve a España con una nueva gira: Up All Night in 2025, un espectáculo deslumbrante en el que la artista lo da todo, llevando a escena algunos de sus grandes éxitos y también nuevas canciones.

En Andalucía J.Lo pisará los escenarios en dos capitales: en Cádiz actuará el 10 de julio y en Málaga el 11 de julio. Desde el Campo de Gibraltar ambas ciudades se encuentran a una distancia parecida. Te contamos cómo conseguir tus entradas para ir al concierto de la ciudad que mejor te venga.

Entradas

Las personas que sean clientes de Santander tendrán acceso a la preventa de entradas, ya que solo se podrán comprar con una tarjeta de dicha entidad accediendo a este enlace. Estas entradas exclusivas en preventa estarán disponibles hasta el martes 15 de abril y el precio ronda desde los 130 a los 300 euros.

A partir de este miércoles 16 comenzará la venta general en la web de Enterticket. Ya se han agotado algunas de las zonas más económicas, por lo que te recomendamos que te des prisa para no quedarte sin tu entrada. Estos son los tipos de entradas a los que puedes acceder en cada uno de los conciertos, siempre que queden disponibles, y su precio.

Cádiz

A partir de las 12:00 del miércoles 16 podrás conseguir tu entrada pinchando en este enlace. El concierto que tendrá lugar el próximo 10 de julio en el estadio Nuevo Mirandilla es uno de los más mediáticos de la última década en la capital gaditana. En este mismo enclave, tendrán lugar los conciertos de otros otros nombres relevantes como Il Divo, Manuel Carrasco o Antoñito Molina.

Front Stage - Early Entry: 375 euros

Front Stage: 250 euros

Pista: 120 euros

Tribuna Alta: 120 euros

Tribuna Baja: 160 euros

Preferencia Alta: 150 euros

Preferencia Baja: 160 euros

Fondo Norte Bajo: 65-85 euros

Fondo Norte Alto: 60-65 euros

Málaga

A partir de las 12:00 del miércoles 16 podrás conseguir tu entrada pinchando en este enlace. El concierto será en el Estadio Atletismo ciudad de Málaga, situado en la calle Miguel de Mérida Nicolich, muy cerca del aeropuerto de la ciudad.

Front Stage Golden Early Access: 375 euros

Front Stage Golden : 250 euros

Front Stage: 200 euros

General Pista: 130 euros

Grada Baja / Principal / Alta: 150 euros

En ambos conciertos, por un precio de 1.700 euros podrás hacerte una foto con la cantante. Este precio no incluye el importe de la entrada.

Cartel

Jennifer López

Jennifer Lopez, conocida mundialmente como J.Lo, es una de las artistas más completas y exitosas del mundo del entretenimiento. Nacida el 24 de julio de 1969 en El Bronx, Nueva York, y de raíces puertorriqueñas, ha construido una carrera impresionante como cantante, actriz, bailarina, productora y empresaria.

La cantante comenzó como bailarina en el popular programa In Living Color, pero fue su interpretación de Selena Quintanilla en la película biográfica Selena (1997) la que la lanzó al estrellato. Desde entonces, Jennifer ha demostrado una versatilidad única, destacándose tanto en el cine como en la música.

En 1999 debutó como cantante con el álbum On the 6, que incluía éxitos como If You Had My Love y Waiting for Tonight. Con el tiempo, consolidó su lugar en la industria musical con temas como Jenny from the Block, Love Don’t Cost a Thing y On the Floor. Su estilo fusiona pop, R&B y ritmos latinos, con una energía que ha conquistado a millones en todo el mundo.

Además de su faceta artística, Jennifer Lopez ha desarrollado una exitosa carrera empresarial. Ha lanzado líneas de ropa, fragancias y ha producido contenido para cine y televisión. También ha sido jurado en programas como American Idol, reafirmando su influencia en la industria.