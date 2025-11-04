Agenda
Javi Medina pone ritmo en La Línea con su concierto el 8 de noviembre

El músico madrileño presenta su último álbum, Gato Negro

Cartel de Javi Medina en La Línea.
Cartel de Javi Medina en La Línea. / E.S.

El artista Javi Medina pondrá a bailar al Palacio de Congresos de La Línea el próximo 8 de noviembre dentro del ciclo de conciertos de En La Línea Música.

Medina presentará en directo su último álbum, Gato Negro, donde reivindica sus raíces madrileñas y la riqueza cultural de su ciudad natal, explorando sonoridades que pondrán a disfrutar al público. El espectáculo también contará con sus grandes éxitos como Sale el sol en el bajo A, Me la quito o Yo voy pa'rriba.

El punto de partida del sonido del Caño Roto lleva a una fusión única del flamenco contemporáneo con otros géneros, siempre acompañado de su inseparable guitarra, han llevado a Javi Medina ha pulverizar todas las métrica y a hacer disfrutar al público.

Para este nuevo show el 8 de noviembre, las entradas están disponibles en entradas.com y Discos Grammy.

