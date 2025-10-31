Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 31 de octubre

El viernes 31 de octubre llega cargado de miedo y diversión en el Campo de Gibraltar. Desde Algeciras hasta Jimena, los municipios se llenan de disfraces, talleres, laberintos del terror y mercados temáticos. Una jornada pensada para disfrutar en familia, entre sustos, risas y el mejor ambiente festivo.

La Línea

La Biblioteca Municipal José Riquelme de La Línea volverá a acoger a las 11:30 la lectura dramatizada “Convención de Monstruos”, una propuesta teatral divertida para los amantes del terror clásico.

Por la tarde, la ciudad se volcará con Halloween. A las 17:00 se inaugura el Mercado de Halloween en la Plaza Fariñas, que se prolongará hasta la medianoche, con puestos temáticos, artesanía y animación. A la misma hora, en la Casa de la Juventud, se celebrará el V Horror Freak, con un pasaje del terror hasta las 23:00, un concurso de disfraces infantil a las 18:00 y otro para adultos a las 21:00. Además, a las 19:30 se llevará a cabo la curiosa “Subasta de objetos malditos”, ideal para los más atrevidos.

Algeciras

La jornada en Algeciras comenzará con actividades para toda la familia. A las 17:00, la Plaza Picasso se convertirá en el epicentro de la Fiesta Familiar de Halloween, con juegos, animación y talleres infantiles.

A partir de las 18:00, el barrio de San José Artesano se llenará de magia y misterio con el evento “Halloween en San José Artesano”: hasta las 19:00 se podrá recoger el mapa para el truco o trato por el barrio, que se desarrollará entre las 19:00 y las 21:00. A partir de las 21:30, comenzará el “Akelarre de brujas”, que pondrá el broche final a la velada.

Por la noche, el Centro Documental José Luis Cano acogerá a las 19:30 la presentación del libro-memoria Algeciras Fantástika 2024, que repasa los mejores momentos del festival. Además, el Recinto Ferial recibirá al Circo Berlín, ofreciendo funciones llenas de magia y acrobacias para toda la familia.

San Roque

El miedo seguirá reinando en los Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque con el Pasaje del Terror “La Casa Maldita”, que abrirá sus puertas a las 17:00 (entrada: 5 euros).

A las 18:00, las barriadas de Puente Mayorga, Campamento, Taraguilla, La Estación y San Enrique celebrarán una Gran Fiesta Infantil de Halloween, pensada para el público familiar.

La jornada se completará con la inauguración del mercadillo típico de Tosantos en la Alameda de San Roque a las 18:30, donde se podrán encontrar productos tradicionales y degustaciones.

Los Barrios

Los Barrios ofrecerá distintas actividades repartidas por sus núcleos de población.

A las 17:00, el Centro Comercial Bahía Plaza acogerá un taller de calabazas para los más pequeños, hasta las 20:00.

Desde las 18:00, habrá Pasaje del Terror “Hotel del Terror” en la Plaza de San Juan de Los Cortijillos, y en Palmones se celebrará un pasacalle del terror a las 18:30, precedido de una sesión de cuentos terroríficos a las 18:00.

En Guadacorte, el Club Villaverde transformará sus instalaciones en el “Pasillo del Terror”, una experiencia inmersiva para los más valientes.

Tesorillo

El Edificio de la calle Fábrica de Tesorillo será el escenario de una jornada doble: desde las 17:00 hasta las 19:00, se podrá visitar una versión adaptada de la Casa del Terror para niños y alumnos de academias de idiomas, mientras que a partir de las 21:00 se abrirá al público general con una ambientación más intensa. En paralelo, de 17:00 a 19:00 se desarrollará un taller de pintacaras de Halloween para jóvenes de entre 10 y 16 años.

Castellar

La Plaza Andalucía de Castellar acogerá a las 17:30 el Concurso de disfraces de Halloween, que llenará el centro de color y creatividad. A las 18:00, el Patio Andaluz abrirá el Laberinto del Terror: con pases sin sustos de 18:00 a 20:00 y con sustos desde las 20:30 hasta la 01:00. La entrada será gratuita.

Tarifa

El Hotel Tarifa Lances prepara una noche terrorífica con una cena deliciosa. Eso sí, necesita reserva, así que no pierdas la oportunidad.

En Tarifa, el Paseo de la Alameda acogerá atracciones y actividades infantiles del 31 de octubre al 2 de noviembre, destacando una fiesta infantil el sábado a las 17:30.

Jimena

El miedo también se vivirá con intensidad en Jimena. A las 18:30, el Parque Práxedes Gómez, en la Estación de Jimena, acogerá una gymkana de Halloween, mientras que a las 19:00 comenzará otra gymkana tematizada en el mismo núcleo, pensada para jóvenes y familias.