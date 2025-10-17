Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 17 de octubre

El fin de semana arranca este viernes 17 de octubre en el Campo de Gibraltar con una agenda repleta de cultura: desde presentaciones literarias y teatro hasta conciertos y experiencias musicales únicas que invitan a disfrutar de la tarde y la noche con todos los sentidos.

Los Barrios

A las 17:30, la Biblioteca Municipal “Cronista de la Villa” acoge una nueva cita del XIII Ciclo de Escritores Telethusa. En esta ocasión, la escritora Alicia Morales presenta su libro Tetas y miedo, una obra valiente y personal que promete remover emociones y reflexiones entre los asistentes.

Algeciras

La jornada cultural en Algeciras arranca a las 17:00 en el Sixties, donde comienzan los Tardeos Retro: una propuesta musical que repasa los grandes éxitos españoles desde los años 60 hasta los 2000, perfecta para los amantes de la nostalgia y el buen ambiente.

A las 17:30, los más pequeños tienen su cita en la Biblioteca Municipal Cristóbal Delgado con el cuentacuentos La pequeña dinosauria, de Lorena García, una historia cargada de ternura e imaginación.

La tarde sigue animada a las 18:00 en la Plaza Felicien Molina, en el barrio de San José Artesano, con la Experiencia Kpop, una actividad dedicada a los seguidores del pop coreano que se prolongará hasta las 23:00.

Ya por la noche, a las 20:00, el Centro Documental José Luis Cano inaugura la exposición Los 5 sentidos y 1 pelo, de Vicente Ruiz y Esther Rubio, que podrá visitarse hasta el 21 de noviembre. A la misma hora, el Centro de Interpretación Paco de Lucía acoge el concierto Va por ti, Paco de Lucía, un emotivo homenaje del pianista Arturo Pareja Obregón al maestro algecireño.

Media hora más tarde, a las 20:30, los contenedores rojos de la Dársena del Saladillo se llenan de ritmo y poesía con Canciones con Pimienta, un espectáculo que combina música, versos e improvisación a cargo de Stewart Mundini y Alexis Díaz Pimienta.

Además, todo el día se celebra la Feria de la Cerveza en distintos establecimientos del centro de la ciudad.

Jimena

A las 18:30, el Centro Cultural Reina Sofía de la Estación de Jimena presenta la obra “Socorro dolores”, una divertida comedia ideal para quienes buscan una tarde de risas y buen humor.

La Línea

La noche se cierra a ritmo de clásicos en el Molly Blooms en La Línea, donde a las 22:30 el grupo Capitán 80 ofrece un concierto con los grandes temas del pop y rock español.