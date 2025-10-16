Vuelve el Oktoberfest a Algeciras: la ciudad celebra su V Feria de la Cerveza con platos típicos y actividades

Algeciras vuelve a brindar por la buena gastronomía y el ocio compartido. El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por la concejal delegada de Comercio, Sabina Quiles, la presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal), Paca Ríos, y la vocal de Aymeal-Hostelería, Toñi García, ha presentado el cartel de la V Feria de la Cerveza, que arranca el jueves 16 de octubre y se prolongará hasta el próximo domingo en distintos puntos de la ciudad.

En total, catorce establecimientos hosteleros participan en esta cita que ya se ha consolidado en el calendario local: La Taberna del Loco, Surban, El Mexicano, The Beast Burger, Hotel Alborán, Tapería de Lola, El Colmado de Papacote, Frida, Taylis, Limbo, La Perseverancia, Restaurante Casa Bernardo, Especiality y Milabar. Cada uno ofrecerá platos típicos maridados con cerveza a precios populares, en un ambiente que busca recrear el espíritu festivo del tradicional Oktoberfest alemán, pero con sabor algecireño.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, destacó que esta feria “da continuidad a los eventos que se organizan, bien directamente por el Ayuntamiento, bien con la colaboración de este, para mantener viva la actividad en Algeciras”. Además, quiso agradecer “el trabajo de Apymeal a la hora de promover el movimiento económico en la ciudad para conseguir esa Algeciras participativa que todos queremos”.

Por su parte, la delegada de Comercio, Sabina Quiles, subrayó la importancia de trabajar de la mano con las asociaciones empresariales para dinamizar el centro urbano. “Estas iniciativas mejoran el ocio y fomentan el movimiento económico en el corazón de la ciudad”, afirmó. Quiles también quiso agradecer la implicación de los establecimientos y animó a los ciudadanos a disfrutar de estos días en compañía de familiares y amigos.

La presidenta de Apymeal, Paca Ríos, anunció además que la feria contará con actividades paralelas, entre ellas una charanga el viernes por la tarde y animación infantil el sábado, con la presencia de los populares personajes Mickey y Minnie Mouse. Ríos concluyó recordando la colaboración no solo del Ayuntamiento, sino también de la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, instituciones que apoyan la celebración de esta cita gastronómica y festiva.