Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 8 de noviembre

El sábado 8 de noviembre llega cargado de propuestas para todos los públicos en el Campo de Gibraltar. La agenda cultural abarca desde el VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta” en La Línea hasta el Festival de Jazz de San Roque, pasando por las Jornadas de Patrimonio Cultural en Algeciras y la Recreación del sitio de Tarifa. Además, continúa la V Ruta de la Tapa “A Bocados” en Castellar y la Gran Recogida 2025 del Banco de Alimentos en toda la comarca.

Algeciras

Algeciras continúa inmersa en las II Jornadas de Patrimonio Cultural, que arrancan a las 11:00 en el Centro Documental José Luis Cano con ponencias dedicadas a la conservación del legado histórico local.

El Puerto de Algeciras abre de nuevo sus puertas al público con visitas guiadas al buque de guerra “Vigía”, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00, una experiencia educativa sobre el papel de la Armada en la seguridad marítima.

El deporte también tiene su cita: a las 18:00, el Estadio Nuevo Mirador acoge el encuentro entre el Algeciras CF y el Antequera CF, una nueva jornada de liga que promete emoción en la grada.

Por la noche, la magia se apodera del Teatro Florida con el espectáculo Ilusionarte del mago Jorge Blass, a las 21:00, donde el humor, la tecnología y la sorpresa se combinan en un show familiar.

El Circo Berlín continúa en el Recinto Ferial con sus funciones diarias.

La Línea

El sábado arranca en La Línea a las 10:30 con el VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta”, que ofrece un programa completo con desayuno, visitas guiadas a museos y ponencias centradas en las mujeres del flamenco.

A las 14:30, los asistentes disfrutarán de una degustación de potajes, y a las 15:30, el congreso se despedirá con un recital de clausura a cargo de Remedios Reyes, una de las voces más reconocidas del panorama flamenco.

El arte también toma protagonismo a las 17:30 con la Competición Provincial de Escuelas Taurinas 2025 en la Plaza de Toros, donde jóvenes promesas mostrarán su talento.

A las 19:00, la ciudad se transformará en un lienzo urbano con el Concurso Internacional de Pintura Nocturna “La Línea Nocturna”, que llenará sus calles de caballetes y color hasta la medianoche.

La tarde literaria continuará a las 11:30 en la Sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) con las IX Jornadas de Novela Histórica, que reúnen a autores y especialistas en el género.

Por la noche, el Palacio de Congresos acogerá el concierto de Javi Medina, dentro del ciclo En La Línea Música, a las 21:00, con un repertorio de pop español y temas propios.

San Roque

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de San Roque acoge a las 11:00 el curso infantil “El dibujo a través del cómic”, una actividad práctica para niños y niñas interesados en el arte gráfico, que se prolongará hasta las 14:00.

El Teatro Juan Luis Galiardo se llenará de ritmo y elegancia a las 20:00 con el Festival de Jazz, protagonizado por la Andalucía Big Band junto a la reconocida vocalista Deborah J. Carter, en un espectáculo que fusiona jazz clásico y contemporáneo.

Tarifa

La historia cobra vida a las 18:00 con la Recreación del sitio de Tarifa: “La tragedia de Guzmán”, que tendrá lugar en el Castillo de Guzmán El Bueno. El público podrá revivir uno de los episodios más emblemáticos del medievo andaluz con ambientación y personajes históricos.

Los Barrios

Los Barrios ofrece una noche de música y nostalgia con el Abbey Road Show, un espectáculo tributo a The Beatles que comenzará a las 21:30 en el Montera Forum.

Jimena

En Jimena, la jornada comienza a las 10:00 en la Casa de la Memoria La Sauceda con el II Encuentro de la Red de Docentes por la Memoria en Andalucía, un foro dedicado a la enseñanza de la memoria democrática y a la reflexión sobre su papel en las aulas.

En la pedanía de San Pablo de Buceite, la III Feria del Aguacate del Valle del Guadiaro “Avoguadi” sigue animando las calles con gastronomía y música. A las 19:00, la banda La Jaula actuará en la Calle Real, poniendo ritmo a la tarde con su directo.

Castellar

Sigue activa en Castellar la V Ruta de la Tapa “A Bocados”, una oportunidad ideal para recorrer los bares del municipio y saborear las propuestas más originales de su gastronomía otoñal.

Tesorillo

En Tesorillo, la tradicional romería San Martín de Tours comenzará con una misa a las 11:00 en su iglesia. A las 12:00, los romeros partirán desde La Acebuchal rumbo al llano de Las Alondras, donde a las 16:00 se celebrará un festival de arte ecuestre. La jornada culminará con la actuación de Compás Flamenco a las 17:00 y música alternativa a cargo del DJ Dani, en un ambiente festivo y familiar.

Gibraltar

Las risas están aseguradas en St Michael’s Cave (Gibraltar), donde a las 19:00 el humorista británico Russell Kane protagoniza el espectáculo de comedia Hyperactive, dentro del calendario de eventos culturales del Peñón.