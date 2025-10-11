Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 11 de octubre

El Campo de Gibraltar se llena de planes para todos los gustos el sábado 11 de octubre: naturaleza, gastronomía, deporte, música y espectáculos para cerrar la semana con energía y buen ambiente.

Los Barrios

El Pabellón Los Cortijillos de Los Barrios continúa acogiendo la XIV edición del Concurso Exposición Ornitológico Campo de Gibraltar, con horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. La entrada es gratuita para todos los públicos.

Tarifa

La jornada arranca en el Observatorio de Cazalla de Tarifa con una actividad especial por el Día Mundial de las Aves Migratorias, de 10:30 a 14:30, que incluye observación de aves y una charla sobre migración. Es necesaria inscripción previa.

A las 12:00, en el mismo lugar, se presentará el libro Biometría de un encuentro, del naturalista Carlos Lozano.

Por la tarde, el Teatro Municipal Alameda acoge la comedia Las Pensionistas, con Rosa Benito, Loreto Valverde e Irma Soriano, a las 20:00 (entrada: 5 €).

Algeciras

Desde el mediodía, el recinto ferial de Algeciras sigue ofreciendo las mejores hamburguesas en la The Champions Burger Smash Edition.

El Estadio Nuevo Mirador será el escenario del partido entre el Algeciras C.F. y el Europa de Barcelona, a las 18:30, con el público preparado para animar en casa.

La noche traerá música en directo: Radio Petrarca actuará en Sixties a las 19:00, mientras que La Manuela ofrecerá su concierto en Frida Beautiful Pub a la misma hora.

A las 21:00, el Teatro Florida se viste de gala con el clásico ballet El lago de los cisnes, interpretado por el prestigioso Ballet de Kiev.

La Línea

El Pabellón de La Línea acoge a las 19:30 el primer partido en casa de la temporada de la Unión Linense Baloncesto, frente al Colegio El Pinar.

El glamour llegará al Palacio de Congresos, donde se celebrará la final de Miss Grand Cádiz, con representantes de toda la provincia.

San Roque

A las 17:00, en la Dársena del Puerto Deportivo de Sotogrande (San Roque), tendrá lugar una sesión de SUP Yoga inclusivo organizada por la asociación CADI, combinando deporte, bienestar y solidaridad en un entorno privilegiado.