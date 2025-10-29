Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 29 de octubre

El miércoles 29 de octubre llega al Campo de Gibraltar cargado de misterio, teatro y actividades familiares. Desde lecturas dramatizadas inspiradas en clásicos del terror hasta talleres infantiles y pasajes del miedo, la comarca se prepara para vivir una jornada previa a Halloween repleta de cultura y diversión.

La Línea

La Biblioteca Municipal José Riquelme de La Línea será nuevamente el epicentro literario del día con una doble cita teatral y de lectura. A las 11:30 tendrá lugar la lectura dramatizada “Convención de Monstruos”, una propuesta divertida y misteriosa que da voz a las criaturas más emblemáticas del género fantástico. Más tarde, el espacio acogerá otra representación especial: la lectura dramatizada de fragmentos de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la célebre obra de Robert Louis Stevenson que explora el eterno conflicto entre el bien y el mal.

San Roque

El miedo se apodera de los Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque a partir de las 17:00 con el Pasaje del Terror La Casa Maldita. Por un precio de 5 euros, los más valientes podrán recorrer este inquietante recorrido temático, lleno de sustos y sorpresas.

Algeciras

También a las 17:00, los Boxes de Alcultura en Algeciras se llenarán de arte escénico con la presentación de “Opus Nigrum”, dentro del SUR-Festival de Escénicas del Estrecho. Esta propuesta contemporánea, con entrada, invita al público a sumergirse en una experiencia teatral intensa y visualmente impactante.

Jimena

Los más pequeños tendrán su espacio de diversión con los talleres de pintacaras de Halloween, que se celebrarán desde las 18:30 hasta las 20:30 tanto en la Ludoteca Municipal de Jimena como en San Pablo de Buceite. Una tarde llena de color, creatividad y espíritu festivo.