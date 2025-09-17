Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 17 de septiembre

El miércoles 17 de septiembre se presenta como un día eminentemente cultural, en el que la literatura, la música y la historia se dan la mano en distintos rincones del Campo de Gibraltar y Gibraltar. Desde una exposición que une mar y poesía en Algeciras, hasta la reflexión sobre el flamenco en La Línea, pasando por la filatelia británica y un concierto en el corazón arqueológico de Carteia, la jornada ofrece un recorrido diverso y enriquecedor.

Algeciras

El Centro de Interpretación Paco de Lucía acoge, a las 12:00, la inauguración de la exposición “Mar y poesía: Una sinergia sensorial”. La muestra propone un diálogo entre la palabra escrita y la fuerza del mar, invitando al visitante a descubrir cómo ambos universos se entrelazan para crear experiencias sensoriales únicas.

La Línea

A las 19:00, el Salón de Actos de la Unión Cultural Deportiva Linense será escenario de la conferencia “Pasado y presente de la cultura musical flamenca”, impartida por José Luis Moreno y Enrique Morales. Una cita imprescindible para los amantes del flamenco, que profundiza en su evolución como arte vivo y en su papel como seña de identidad cultural.

San Roque

El Museo Municipal de Carteia en San Roque apuesta por la música. A las 20:30 tendrá lugar el concierto “Tintinabulum, El Tirso de Baco”, dentro del programa Carteia Lúdica. Una propuesta que aúna la belleza de la música con el marco histórico de uno de los enclaves más importantes del patrimonio sanroqueño.

Gibraltar

La Garrison Library abrirá sus puertas a partir de las 14:00 para presentar la exposición filatélica de socios de la Royal Philatelic Society, London. Una oportunidad de admirar colecciones de gran valor histórico y estético, que ponen de relieve la tradición y prestigio internacional de la filatelia gibraltareña.