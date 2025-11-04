Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 4 de noviembre
La comarca combina cultura y entretenimiento con conciertos de piano, proyecciones clásicas, jornadas patrimoniales y entradas reducidas en los cines
La Luna del Castor iluminará el cielo del Campo de Gibraltar el 5 de noviembre
El 4 de noviembre, segundo día de la semana, mantiene el pulso cultural en el Campo de Gibraltar con una agenda variada que abarca desde la música clásica hasta el cine de autor. Algeciras continúa con las II Jornadas de Patrimonio Cultural y el Circo Berlín, mientras La Línea y San Roque apuestan por el arte escénico y el séptimo arte. Además, la Fiesta del Cine sigue ofreciendo entradas a 3,5 euros en todas las salas adheridas.
Algeciras
El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras acoge a las 11:00 la segunda jornada de las II Jornadas de Patrimonio Cultural, un espacio de encuentro entre expertos y amantes de la historia local, donde se debaten estrategias para la conservación y promoción del legado histórico de la ciudad.
El Recinto Ferial continúa ofreciendo funciones del Circo Berlín, con su habitual mezcla de humor, acrobacias y espectáculos visuales para toda la familia.
La Línea
La música protagoniza la tarde en el Teatro Paseo de La Velada de La Línea con una cita doble dentro del V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román”. A las 20:00, la pianista Marta Zabaleta ofrecerá un recital que promete una velada de elegancia y virtuosismo al piano, enmarcada en este ciclo que reúne a destacados intérpretes del panorama nacional e internacional.
San Roque
También a las 20:00, la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores de San Roque proyectará el clásico Tener y no tener, de Howard Hawks, dentro del Ciclo de Cine Clásico. Una oportunidad para disfrutar del carisma de Humphrey Bogart y Lauren Bacall en una de las películas más icónicas del Hollywood dorado.
También te puede interesar
Lo último
El parqué
El Íbex se queda plano