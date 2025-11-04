Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 4 de noviembre

El 4 de noviembre, segundo día de la semana, mantiene el pulso cultural en el Campo de Gibraltar con una agenda variada que abarca desde la música clásica hasta el cine de autor. Algeciras continúa con las II Jornadas de Patrimonio Cultural y el Circo Berlín, mientras La Línea y San Roque apuestan por el arte escénico y el séptimo arte. Además, la Fiesta del Cine sigue ofreciendo entradas a 3,5 euros en todas las salas adheridas.

Algeciras

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras acoge a las 11:00 la segunda jornada de las II Jornadas de Patrimonio Cultural, un espacio de encuentro entre expertos y amantes de la historia local, donde se debaten estrategias para la conservación y promoción del legado histórico de la ciudad.

El Recinto Ferial continúa ofreciendo funciones del Circo Berlín, con su habitual mezcla de humor, acrobacias y espectáculos visuales para toda la familia.

La Línea

La música protagoniza la tarde en el Teatro Paseo de La Velada de La Línea con una cita doble dentro del V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román”. A las 20:00, la pianista Marta Zabaleta ofrecerá un recital que promete una velada de elegancia y virtuosismo al piano, enmarcada en este ciclo que reúne a destacados intérpretes del panorama nacional e internacional.

San Roque

También a las 20:00, la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores de San Roque proyectará el clásico Tener y no tener, de Howard Hawks, dentro del Ciclo de Cine Clásico. Una oportunidad para disfrutar del carisma de Humphrey Bogart y Lauren Bacall en una de las películas más icónicas del Hollywood dorado.