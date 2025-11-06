Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 6 de noviembre

El Campo de Gibraltar vive este jueves 6 de noviembre una día intenso en materia cultural, educativa y artística. La biodiversidad, el flamenco y la igualdad se combinan con el cine, el teatro y la música para ofrecer una jornada diversa en la comarca, con actividades como la Fiesta del Cine, que continúa con entradas a solo 3,5 euros en las salas adheridas.

San Roque

La jornada comienza a las 09:30 en el Edificio Alcalde Palma de San Roque con las IV Jornadas de Biodiversidad, un encuentro dedicado a la conservación del entorno natural y la fauna del Campo de Gibraltar. Expertos en medio ambiente y asociaciones locales compartirán proyectos y experiencias en torno a la sostenibilidad y la educación ambiental.

Algeciras

En Algeciras, a las 11:00, el Centro Documental José Luis Cano acoge una nueva sesión de las II Jornadas de Patrimonio Cultural, centradas en la preservación del legado histórico local y las estrategias para su difusión.

Ya por la tarde, a las 19:00, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería proyecta la película Jurado nº 2 dentro del ciclo Alcultura Cinema.

A las 20:30, Casa Leonora ofrece la obra Susurros del cabaret, una propuesta teatral íntima y sensorial con entrada a 15 euros, que incluye consumición y tapa.

El Recinto Ferial mantiene las funciones del Circo Berlín, con su espectáculo circense internacional.

La Línea

El flamenco toma protagonismo desde la mañana en La Línea. A las 11:00, el Teatro Paseo de La Velada acoge el Aula de Flamenco Infantil y Juvenil “Los Colores del Flamenco”, dentro del VI Congreso Flamenco “Antonio El Chaqueta”, que rinde homenaje a las raíces linenses del cante.

Por la tarde, a las 17:30, el Palacio de Congresos acoge la inauguración oficial del Congreso con la ponencia de Concha Prieto, titulada “Las mujeres en las peñas flamencas”.

Más tarde, a las 20:30, se inaugurará la exposición pictórica La Línea Flamenca, del artista Jesús Moreno, en el Museo Cruz Herrera.

La programación académica continúa a las 19:00 en la Sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con una nueva sesión de las VIII Jornadas sobre Gibraltar y el Estrecho, coordinadas por el historiador José Calvo Poyato.

Castellar

En Castellar combina tradición y convivencia con dos citas destacadas. A las 17:00, el Pub Los Naranjos acoge el encuentro “Café con Esperanza por la Igualdad”, dirigido especialmente a las personas mayores.

Además, durante toda la jornada se celebra la V Ruta de la Tapa “A Bocados”, que invita a recorrer los bares y restaurantes del municipio disfrutando de sus propuestas gastronómicas.

Tarifa

A las 20:00, el Teatro Municipal Alameda de Tarifa proyecta la película La Virgen Roja, dentro del ciclo Mujeres en Dirección, que destaca el trabajo de creadoras en el ámbito cinematográfico y reflexiona sobre el papel femenino en la sociedad.

Los Barrios

El municipio de Los Barrios se suma a la oferta cultural con música en directo: a las 20:30, El Lagar de Palmones acoge el espectáculo “Percusión y voces” a cargo de Santi Vargas y Ángel Expósito, una fusión de ritmo y emoción en formato acústico.