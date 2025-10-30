Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 30 de octubre

El jueves 30 de octubre combina el arte, la historia y la diversión en una programación variada que recorre toda la comarca. Lecturas dramatizadas, homenajes, cine, música clásica y actividades de Halloween llenarán de vida y emoción los distintos municipios del Campo de Gibraltar.

La Línea

La Biblioteca Municipal José Riquelme de La Línea continúa con su programación especial de Halloween. A las 11:30 se repetirá la lectura dramatizada Convención de Monstruos, una cita que mezcla humor y misterio para el público juvenil. Por la tarde, a las 17:30, los más pequeños podrán disfrutar del cuentacuentos infantil ¡A todos los monstruos les da miedo la oscuridad!, una historia divertida y con mensaje que invita a superar los miedos con imaginación.

La jornada culminará a las 20:00 en el Teatro de La Velada con una nueva cita del V Ciclo de Grandes Pianistas “Salvador Román”, que contará con la interpretación del reconocido pianista Carles Marín, ofreciendo un concierto lleno de virtuosismo y sensibilidad.

San Roque

La mañana comenzará con un acto institucional en San Roque en memoria de las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista. A las 13:00 se celebrará en el Cementerio San Miguel una ofrenda floral en su honor.

Ya por la tarde, el miedo y la diversión regresan a los Bajos del Teatro Juan Luis Galiardo con el Pasaje del Terror “La Casa Maldita”, que abrirá sus puertas a las 17:00 para los más intrépidos, con entrada a 5 euros.

Jimena

Los talleres de pintacaras de Halloween vuelven a animar a los más pequeños desde las 18:30 hasta las 20:30 en la Ludoteca Municipal de Jimena y en La Estación. Además, a la misma hora, el Pabellón Municipal de San Pablo de Buceite acogerá una gymkana de Halloween, pensada para disfrutar en grupo entre enigmas, disfraces y mucha diversión.

Algeciras

La tarde ofrecerá una doble cita cultural en Algeciras. A las 19:00, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería proyectará la película Anora dentro del ciclo Alcultura Cinema, una propuesta cinematográfica de calidad. Más tarde, a las 20:00, los Boxes de Alcultura acogerán la representación de “Opus Cero”, dentro del SUR-Festival de Escénicas del Estrecho, un espectáculo contemporáneo con entrada.