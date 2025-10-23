Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 23 de octubre

El jueves 23 de octubre llega al Campo de Gibraltar cargado de letras, risas y emociones en pantalla grande. Una jornada cultural que combina talleres infantiles, encuentros con grandes autores y propuestas escénicas, mientras La Línea sigue viviendo la emoción del pádel internacional.

Algeciras

La Biblioteca Municipal Cristóbal Delgado en Algeciras abre la tarde a las 17:30 con el taller infantil Amigos tan distintos, una actividad pensada para niños de entre 6 y 8 años que fomenta la empatía y la creatividad a través de los cuentos.

A las 19:00, el cine se adueña de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería con la proyección de Tres amigas, dentro del ciclo Alcultura Cinema, una película que celebra la fuerza de la amistad femenina.

Y para quienes prefieren el humor, la cita es a las 22:00 en Botanic, donde las Noches de Comedia reciben al monologuista Miguel A. Martín, con apertura de puertas a las 21:00.

Los Barrios

La Casa Consistorial de Los Barrios acoge a las 18:30 la presentación del libro Historia de la Algeciras Medieval, del investigador José Antonio Ortega Espinosa, una obra que recupera los orígenes y transformaciones históricas de la ciudad portuaria a través de los siglos.

San Roque

El Teatro Juan Luis Galiardo en San Roque se llena de letras y emociones a las 19:00 con una nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso, que contará con la participación de la exitosa escritora Alice Kellen, autora de novelas románticas que han conquistado a miles de lectores en España y Latinoamérica.

La Línea

La Plaza de Toros de La Línea continúa como epicentro deportivo con la fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025, donde los mejores jugadores europeos se disputan el título en un ambiente vibrante y competitivo.

Gibraltar

El Inces Hall Theatre de Gibraltar repite a las 19:00 con la divertida comedia A Llanito comedy: Nightmare en el museo, una representación que combina el humor local con el costumbrismo gibraltareño.