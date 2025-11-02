Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 2 de noviembre

El primer domingo de noviembre llega con un programa diverso que despide el fin de semana con energía y buen ambiente. El Campo de Gibraltar ofrece propuestas para todos los gustos: una carrera por los paisajes del Guadiaro, teatro musical en Algeciras, actividades familiares en La Línea y Los Barrios, y la continuidad del tradicional mercadillo de Tosantos en San Roque.

Algeciras

La tarde será para los amantes del teatro y la comedia con la representación de Friends, The Musical Parody a las 19:00 en el Teatro Florida de Algeciras. Dirigida por José Saiz, esta divertida versión musical rinde homenaje a la icónica serie de televisión, garantizando risas y nostalgia para los fans.

Además, el Circo Berlín continuará ofreciendo funciones en el Recinto Ferial, una alternativa ideal para disfrutar en familia con acrobacias, humor y magia.

La Línea

La Casa de la Juventud de La Línea volverá a abrir sus puertas al V Horror Freak a partir de las 12:00, con una ludoteca terrorífica hasta las 19:00 y partidas de rol durante toda la jornada. Una jornada pensada para los fans del misterio y la diversión, con propuestas para pequeños y mayores.

San Roque

El deporte será protagonista desde temprano con el I Trail Valle del Guadiaro, que comenzará a las 09:30 en el Campo de Rugby de Guadiaro. Los participantes podrán elegir entre dos recorridos: uno corto de 13 kilómetros y otro largo de 21 kilómetros, en una cita ideal para los amantes de la naturaleza y el deporte al aire libre. Las inscripciones pueden realizarse a través de Gesconchip.

A partir de las 10:00, la Alameda de San Roque continuará celebrando el Mercadillo típico de Tosantos, que se prolongará hasta las 23:45. Durante la tarde, a las 17:00, habrá una actuación musical y juegos tradicionales para toda la familia, que pondrán el broche a un fin de semana lleno de ambiente y tradición.

Los Barrios

El misterio continúa en la Sala Pósito de Los Barrios con el escape room “La Ouija”, abierto de 18:00 a 23:00, donde los participantes deberán resolver enigmas y superar desafíos en una ambientación escalofriante.