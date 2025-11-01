Ruta del vino en el Campo de Gibraltar: tres vinotecas que conquistan paladares

El vino se ha convertido en una experiencia sensorial que va mucho más allá de la copa. En el Campo de Gibraltar, tres vinotecas destacan por su propuesta enoturística y por haber sabido transformar la compra de una botella en un auténtico viaje de sabores.

El Decantador: comienza una nueva etapa

Con más de una década de trayectoria, la enotienda El Decantador inicia una nueva etapa. Desde el 3 de noviembre, su equipo atenderá en la avenida Blas Infante en Algeciras, tras dejar su histórico local en Sáenz Laguna, donde ofrecían vinos desde mayo de 2010. La mudanza responde a una necesidad: más espacio para más productos y experiencias.

Con una valoración de 4,6 estrellas, los clientes destacan su atención cercana y conocimiento del producto. “Experiencia y excelente servicio. Se adaptan perfectamente a tus gustos, no intentando venderte aquello que no necesitas”, comenta un habitual. Otro cliente añade: “Encuentras lo que buscas y te aconsejan bien. Nos gusta mucho un vino gaditano ‘Cobijado’ y el vermut Zarro”.

La reputación del establecimiento se apoya en la figura de José Mari, su dueño, siempre dispuesto a recomendar "buenos vinos en función de tus gustos". Además, quienes cruzan su puerta encuentran "delicatessen para acompañar el caldo", como dice un cliente, haciendo de El Decantador "la mejor tienda en Algeciras donde comprar un buen vino".

Vendimia Enoteca: la experiencia completa

También en Algeciras, en la calle Emilio Castelar, Vendimia Enoteca (4,9 estrellas) redefine el concepto de vinoteca al combinar tienda gourmet, bar y espacio gastronómico. Quien la visita no solo compra vino, sino que vive una experiencia completa.

“Vendimia Enoteca no es simplemente una tienda de vinos y productos gourmet, es hoy por hoy la mejor experiencia gastronómica que se puede disfrutar en Algeciras”, afirma uno de los comentarios más entusiastas. Las catas con maridaje se han convertido en su sello: “La selección de vinos, cuidadísima, en su temperatura idónea y magníficamente servidos y explicados”, asegura otro visitante.

Detrás del éxito están Ángel y Carmen, una pareja que ha sabido conjugar conocimiento y pasión. "Ángel explica todo el proceso del vino de manera fácil, divertida y amena. Carmen, su mujer y cocinera, hace unos platos ricos y muy bien combinados con el maridaje. 100% recomendable", apunta un cliente satisfecho.

Alambique & Barril: el encanto linense

En la vecina La Línea, Vinoteca Alambique & Barril (calle Jardines) alcanza la máxima puntuación: 5 estrellas. Allí, José y Julia han creado un espacio acogedor y didáctico que muchos describen como "la mejor Vinoteca Boutique de La Línea".

Quienes la visitan coinciden en destacar el ambiente relajado, el trato personalizado y la pasión de sus propietarios. "Te ayudan en todo lo que necesites, saben orientarte hacia lo que estás buscando, pero además descubres y pruebas cosas nuevas", relata una visitante. Otro cliente resume la experiencia como "una cata fantástica, con una pareja súper amable que explica con detalle cada vino".

Cada semana, organizan catas que, según los asistentes, "son como ir de bodegas en una acogedora tienda". El conocimiento, la cercanía y el amor por el vino hacen que Alambique & Barril se haya convertido en un imprescindible para los amantes del enoturismo en el Campo de Gibraltar.