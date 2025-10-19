Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: domingo 19 de octubre

El fin de semana se despide este domingo 19 de octubre con un programa que combina cultura, naturaleza, solidaridad y música en el Campo de Gibraltar. La comarca ofrece un domingo perfecto para quienes buscan planes tranquilos pero llenos de significado.

Tarifa

La jornada comienza a las 10:00 en Tarifa con una visita guiada a la Necrópolis de los Algarbes, una oportunidad única para descubrir uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del sur peninsular. La actividad combina historia y paisaje, ideal para los amantes de la cultura y la naturaleza.

Algeciras

A las 11:00, el Llano Amarillo en Algeciras se teñirá de rosa con la XII Marcha Contra el Cáncer de Mama y Cáncer de Mama Metastásico, una cita solidaria que reúne cada año a cientos de personas comprometidas con la investigación y la visibilización de esta enfermedad.

Por la tarde, el telón del Teatro Florida se levanta a las 19:00 para acoger la obra El submarino, dirigida por Carlos Olalla, una propuesta teatral que combina emoción, reflexión y crítica social.

Jimena

El cierre cultural del fin de semana llega desde la Finca La Haza Grande (Jimena), donde a las 18:00 tendrá lugar un concierto de piano del virtuoso Lucas Krupinski. Las entradas tienen un precio de 20 euros, y la velada promete ser una experiencia íntima y elegante entre naturaleza y música clásica.