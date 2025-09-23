El Hospital Punta Europa acoge la exposición fotográfica 'No más voces silenciadas'

El Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras abre sus puertas al arte con la inauguración de la exposición fotográfica No más voces silenciadas, un proyecto de la fotógrafa Laura Soler que busca sensibilizar a la sociedad sobre una realidad que afecta a miles de niños y niñas en el mundo: el abuso sexual dentro y fuera del entorno familiar.

La muestra, que podrá visitarse en el pasillo de entrada del centro hospitalario a partir del próximo 25 de septiembre a las 12:30, es fruto de la iniciativa de Sirimusa Asociación Cultural en colaboración con la Comisión de Humanización del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. El proyecto cuenta, además, con la participación de distintas entidades locales que han querido sumarse a esta propuesta de arte con conciencia, entre ellas el diario Europa Sur.

La exposición refuerza así la idea de que el arte no solo es disfrute estético, sino también un vehículo de denuncia y sensibilización social, capaz de generar impacto en la comunidad y provocar un cambio en la mirada de quienes se acercan a contemplarlo.