El Cascanueces, Manu Sánchez y mucho más: El Teatro Florida despliega una programación de otoño llena de humor, música y grandes clásicos

El Teatro Florida de Algeciras se prepara para recibir el otoño con una programación variada que recorrerá la comedia, la música, la danza, la ópera y la magia. La agenda cultural se extenderá desde el 4 de octubre de 2025 hasta el 17 de enero de 2026, con propuestas pensadas para atraer a públicos de todas las edades.

El arranque vendrá marcado por la música sinfónica: el 4 de octubre sonarán las bandas sonoras de Disney en el concierto Al abordaje, a cargo de la Coral Infantil y Juvenil Encantos y la Coral Polifónica Portus Albus de la SAF. Apenas una semana después, el 11 de octubre, el Ballet de Kiev traerá a escena la majestuosidad de El Lago de los Cisnes.

La comedia será uno de los ejes de la programación. Desde el 18 de octubre, con Estamos en crisis... ¿y qué?, hasta el show de Davi Navarro No tengo remedio en enero, los espectadores podrán disfrutar de una amplia gama de propuestas humorísticas, con nombres tan conocidos como Comandante Lara, Manu Sánchez o Ismael Lemais.

No faltarán los grandes clásicos. La ópera Nabucco, el 1 de noviembre, y el ballet El Cascanueces, el 7 de diciembre, prometen llenar el escenario de tradición y emoción. En paralelo, espectáculos innovadores como Friends, The Musical Parody (2 de noviembre) o el tributo a Héroes del Silencio con Iberia Sumergida (28 de noviembre) ampliarán la diversidad de la cartelera.

El público familiar también tendrá su espacio. El 8 de noviembre, el mago Jorge Blas desplegará su espectáculo Ilusionarte, cargado de sorpresas y emoción. Además, la programación incluye citas de referencia como Algeciras Fantástika, la XXXII Palma de Plata y el Concurso de Rondallas, que refuerzan al Florida como epicentro cultural de la ciudad.

Con un calendario que combina diversión, tradición y espectáculo, el Teatro Florida se confirma como uno de los grandes polos de atracción cultural y turística de Algeciras en otoño e invierno.

Programación completa del Teatro Florida – Otoño 2025

OCTUBRE

4 de octubre, 20:30 h – Al abordaje (concierto sinfónico Disney)

11 de octubre, 17:00 y 21:00 h – El Lago de los Cisnes (Ballet de Kiev)

18 de octubre, 20:30 h – Estamos en crisis... ¿y qué? (Paco y Maite)

19 de octubre, 19:00 h – El submarino (obra de Carmen Barbosa y Miguel Falabella)

26 de octubre, 18:30 h – Ya me has tocado el cuento

NOVIEMBRE

1 de noviembre, 20:30 h – Nabucco (Ópera – Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia)

2 de noviembre, 19:00 h – Friends, The Musical Parody

8 de noviembre, 21:00 h – Ilusionarte (Jorge Blas)

10 de noviembre — 16 de noviembre, 17:30 y 20:30 h – Algeciras Fantástika.

14 de noviembre, 21:00 h – XXXII Palma de Plata.

22 de noviembre, 21:00 h – ¡Madre mía! (Ismael Lemais e Isita Díaz)

25 de noviembre, 20:00 h – Por mí y por todas mis compañeras (Compañía La Levantera)

28 de noviembre, 21:00 h – Iberia Sumergida (tributo a Héroes del Silencio)

30 de noviembre, 19:00 h – Nada (Álvaro Carrero)

DICIEMBRE

6 de diciembre, 17:30 y 20:30 h – Viaje con nosotros (Comandante Lara & Cía)

7 de diciembre, 18:00 h – El Cascanueces (International Ballet Company)

21 de diciembre, 19:00 h – Asesinato en el Orient Express

26, 27 y 28 de diciembre, 20:00 h – Entregamos (Manu Sánchez)

ENERO 2026