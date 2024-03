Dos hamburguesas andaluzas que optan a ser la mejor de toda España

Están muy cerca. A poco más de 100 kilómetros puedes encontrar dos finalistas a la mejor hamburguesa de toda España. Hoy la organización del concurso ha comunicado las 15 hamburgueserías que pasan a la gran final, entre ellas, dos andaluzas: una en el Puerto de Santa María y la otra en Sevilla, estas dos hamburguesas han sido seleccionadas entre más de 100 postulantes a ser la mejor de todo el país. Si todavía no las has probado aquí te contamos un poco más de ellas.

Mike buger

Podrías encontrarla en Golden Grill Wild Wild Burger, Puerto Real@goldengrillburguer

Ingredientes: Brioche de patata, cremoso de soja, cebolla caramelizada, bacón, queso havarti y carne de vaca retinta

Descripción del establecimiento: "Mike Burger no solo es una hamburguesa, es la que inspiró a crear nuestro restaurante de hamburguesas. Mike Burger nace en nuestro bar de tapas (Amura Multibar), buscando el bocado perfecto y convirtiéndose en el plato más vendido. Así nació Golden Grill, "por culpa de la MIKE BURGER". En nuestra búsqueda insaciable de alegrar el paladar a los clientes, buscamos quien nos hiciera el pan, trabajamos en la receta durante algunos meses, mientras desarrollabamos la técnica que utilizamos al formar el blend, considerandola propia. No tiene nada que ver con estrujar la carne, todo lo contrario, lo que intentamos es que sea aireosa, suflada... La técnica la llamamos AIR BURGER. Los ingredientes restantes son básicos, sencillos y de máxima calidad, para acompañar a un bocado redondo." Selecta Podrás probarla en Djanco Burguer, Sevilla@djancoburguer Ingredientes: Pan brioche, papada ibérica, queso havarti, mayo Djanco y patty de 180gr, de rubia gallega y frisona gallega Descripción del establecimiento: "Presentamos una nueva propuesta llamada Selecta, una burger donde seleccionamos tanto la maduración como la pieza a utilizar, de ahí su nombre. Sigue nuestra línea donde sin duda alguna la protagonista indiscutible es la carne, acompañada de unos ingredientes que le aportan unos matices desenfadados." Por si puedes desplazarte un poco más lejos, estas son los otros trece establecimientos finalistas por orden alfabético donde podrás probar unas hamburguesas deliciosas:

Arde Social Cooking en Las Rozas de Madrid, Argentinos Burger en A Estrada (Galicia), El Poble Gastroburger en Canals (Com. Valenciana), Festin en Barcelona (Cataluña), Gobu Burger en Madrid, Mostazza en Santa Úrsula (Canarias), Some Like It Hot by Eatyjet en Vitoria-Gasteiz (País Vasco), Soto del Prior en Pamplona (Com.Foral de Navarra), Soul Coffee Beer en Paiporta (Com. Valenciana), TC28 Beber y Comer en Mieres (Principado de Asturias), Temple Smash Burger en Castellón de la Plana (Com. Valenciana), The Duke’s en Maliaño (Cantabria) y Tokio Burgers en Bullas (Región de Murcia).

En unos días desvelarán la ganadora de esta edición de 2024. ¿Quién podría resistirse a probar la mejor hamburguesa de España?