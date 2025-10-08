Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 8 de octubre

El ecuador de la semana llega este miércoles 8 de octubre con una agenda repleta de propuestas culturales en el Campo de Gibraltar. Conferencias, presentaciones literarias y proyecciones fotográficas comparten protagonismo con la mejor gastronomía urbana y una ruta de tapas internacional.

La Línea

La sede de Ascteg en La Línea acoge a las 17:00 una nueva sesión de las I Jornadas “Historias de la Verja”, dedicadas a recuperar la memoria colectiva sobre la frontera y sus vivencias.

Más tarde, a las 19:00, la Unión Cultural Deportiva Linense recibirá al investigador Javier López, quien ofrecerá una conferencia sobre el compositor José Muñoz Molleda, destacando su legado musical y su vínculo con La Línea.

Algeciras

Desde las 18:00, el recinto ferial de Algeciras volverá a llenarse del aroma irresistible de las mejores hamburguesas del país en la The Champions Burger Smash Edition, donde las propuestas gourmet compiten por el paladar del público.

A las 19:00, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSIA) albergará el Ciclo de Proyecciones Fotográficas: Perspectivas, una cita para los amantes de la imagen que invita a descubrir nuevas miradas a través del objetivo.

San Roque

El Edificio Diego Salinas de San Roque será escenario, a las 19:00, de la presentación del libro Amarga caña de azúcar, de la autora Aurora Ponferrada, una obra que combina historia, emoción y raíces andaluzas.

Gibraltar

La jornada se completa en Chatham Counterguard (Gibraltar) con una nueva cita de la Rutita of the Tapa, una ruta gastronómica multicultural que invita a disfrutar de sabores únicos y ambiente festivo al otro lado de la Verja.