Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: miércoles 22 de octubre

El miércoles 22 de octubre llega al Campo de Gibraltar con una combinación perfecta de cultura, pensamiento y emoción deportiva. Desde la palabra de grandes autores hasta la mirada histórica sobre Palestina, sin olvidar el humor gibraltareño y la tensión del pádel internacional.

La Línea

El Palacio de Congresos de La Línea recibe a las 18:00 al reconocido escritor Javier Sierra, que mantendrá un encuentro con los lectores en el que compartirá su visión sobre la literatura, el misterio y la historia. Una oportunidad única para escuchar a uno de los autores más leídos y premiados de España.

Mientras tanto, la Plaza de Toros continúa siendo escenario de la fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025, con la presencia de destacados jugadores internacionales que compiten por alzarse con el título.

Algeciras

A las 19:00, el Auditorio Millán Picazo de Algeciras acoge la conferencia “Palestina, 1919-2025. El baile de las miradas españolas”, impartida por Eloy Martín Corrales, una cita que invita a comprender cómo la visión de España sobre el conflicto palestino ha evolucionado a lo largo del último siglo.

Gibraltar

El humor vuelve a apoderarse del Inces Hall Theatre de Gibraltar a las 19:00 con una nueva función de A Llanito comedy: Nightmare en el museo, una comedia fresca y desenfadada que juega con el ingenio y la identidad local del Peñón.