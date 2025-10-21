Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: martes 21 de octubre

El Campo de Gibraltar encara el martes 21 de octubre con propuestas que van desde la concienciación social hasta el análisis geopolítico, pasando por el mejor humor local y la emoción del deporte internacional.

Tarifa

A las 18:00, el Centro de Salud acoge una formación dirigida a familiares y personas cuidadoras, dentro de las jornadas organizadas por AFA con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Una cita esencial para quienes acompañan a personas afectadas por esta enfermedad, centrada en ofrecer recursos, estrategias y apoyo emocional.

San Roque

La Biblioteca Municipal será escenario, a las 18:30, de la conferencia “La controversia de la delimitación de los espacios marítimos de Gibraltar y sus consecuencias medioambientales”, a cargo de Manuel Jesús Garnica. Una charla que invita a reflexionar sobre los desafíos ecológicos y políticos del Estrecho.

La Línea

La Plaza de Toros se convierte en el epicentro deportivo de la jornada con la fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025, donde los mejores jugadores internacionales se disputan el título en un ambiente de alta competición y emoción.

Gibraltar

A las 19:00, el Inces Hall Theatre se llenará de risas con A Llanito comedy: Nightmare en el museo, una comedia local que mezcla el ingenio gibraltareño con situaciones tan absurdas como divertidas.