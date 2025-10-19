El mejor pádel de Europa sale al ruedo en La Línea

La Línea viste sus mejores galas para acoger la Champions League del pádel. La plaza de toros El Arenal se ha transformado en el epicentro de la celebración de la Final 8 de la FIP Euro Padel Cup 2025, la fase final que enfrenterá a los mejores selecciones nacionales del continente europeo en una competición que se disputará del 21 al 25 de octubre.

España, como vigente campeona, defiende la corona en uno de los eventos más destacados del calendario internacional de pádel. El torneo reunirá a las ocho mejores selecciones masculinas y femeninas de Europa, con Italia, Francia, Portugal, Suecia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Gran Bretaña en la puja por el trono de los anfitriones.

El desfile de banderas alzará el telón en el día previo al inicio de la competición. Los combinados desfilarán este lunes 20 de octubre a las 18:00 de la tarde en el Museo Cruz Herrera. El martes día 21 entrará en liza la competición: las selecciones se dividirán en dos grupos de cuatro, y cada enfrentamiento nacional incluirá tres partidos al mejor de tres sets. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a las semifinales del viernes día 24 y las finales se disputarán el sábado 25 de octubre.

La selección española llega como vigente campeona y gran favorita para revalidar el título conquistado en 2024. Con una plantilla que combina juventud, talento y experiencia, con jugadores de la talla de Javi Leal, Álex Ruiz, Andrea Ustero o Alejandra Alonso; el equipo nacional buscará volver a coronarse en casa y reafirmar su dominio en el pádel europeo.

Entre los principales aspirantes al título, también destacan Italia y Portugal, dos potencias consolidadas con jugadores de primer nivel que han demostrado su competitividad y crecimiento en los últimos campeonatos continentales.

Los elegidos de España Selección española masculina: Francisco Javier Leal, Alejandro Ruiz, Víctor Ruiz, José Antonio García Diestro, Juanlu Esbrí, Álvaro Cepero, Pol Hernández y David Gala. Selección española femenina: Jessica Castelló, Lorena Rufo, Andrea Ustero, Martina Calvo, Alejandra Alonso, Lucía Sainz, Marina Guinart y Victoria Iglesias.

La FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8 contará con una amplia cobertura internacional. Todas las fases del torneo se podrán seguir a través del canal de Youtube de la FIP y las semifinales y finales del campeonato podrán seguirse también en directo a través del Movistar+ (España) y Sky Italia, llevando la emoción del torneo a millones de espectadores en toda Europa. Durante cinco días, La Línea de la Concepción se convertirá en el epicentro del pádel continental, ofreciendo una experiencia deportiva única en un entorno emblemático con vistas al Mediterráneo.

Un partido en un torneo de la FIP.

El director del torneo, Benito Pérez-Barbadillo, ha agradecido el apoyo institucional para que un evento de este calado pueda desarrollarse en La Línea. "Este campeonato no es solo una cita deportiva más: representa un paso clave para el crecimiento del pádel a nivel continental. Estamos muy orgullosos de que La Línea de la Concepción y la provincia de Cádiz acojan un evento de esta magnitud. Nuestro agradecimiento más sincero a la Diputación de Cádiz por su implicación y compromiso. Su apoyo institucional ha sido fundamental para hacer realidad este proyecto y proyectarlo a nivel internacional".

El torneo, en efecto, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, que ha aportado 300.000 euros y que reafirma así su apuesta por el deporte como motor de promoción territorial, turismo y desarrollo económico.

Luigi Carraro, presidente de la FIP, subrayó que “las Finales 8 de la FIP Euro Padel Cup representan una de las citas más prestigiosas y significativas del calendario internacional. Un evento que celebra la excelencia del pádel y el extraordinario crecimiento de nuestro deporte en Europa”.

Relacionado La Línea se convierte en la capital europea del pádel con la fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025

La presencia de instituciones como la FIP, la FEP, la FAP y la empresa promotora Madison Marketing, garantiza una organización profesional, proyección mediática internacional y una experiencia de máximo nivel para deportistas, aficionados y medios.

Entradas y voluntarios

Las entradas para la FIP Euro Padel Cup 2025 – Final 8 están disponibles a precios muy asequibles. Consigue la tuya ya y vive el espectáculo en La Línea: https://eurocuppadel8.com/entradas/

Además, quienes deseen formar parte del torneo como voluntarios pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.office.com/e/UmKupcR6CK

Un deporte en auge

Europa tiene la mayoría de las pistas de pádel del mundo: más de 45.000 pistas, es decir, el 65% de las más de 70.000 que existen en total. Europa también lidera en número de jugadores y aficionados: 18 millones de personas que juegan al pádel – hombres y mujeres, jóvenes y adultos, profesionales y amateurs – todos unidos por la pasión por este deporte. También está al frente en número de clubes: más de 14.000 centros deportivos, que representan más del 60% de los 23.000 clubes en todo el mundo, la mitad de ellos afiliados a federaciones reconocidas por la FIP.

Las nueve naciones representadas en la Final 8 de la FIP Euro Padel Cup (Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal, España y Suecia) –con 16 equipos masculinos y femeninos– reúnen juntas el 58% de todas las pistas de pádel del mundo, demostrando la gran fuerza de Europa en el panorama global. Un crecimiento rápido que también se ve en la calidad de los jugadores: 128 atletas, 64 hombres y 64 mujeres, listos para dar espectáculo en La Línea del 21 al 25 de octubre.