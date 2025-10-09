La Línea se convierte en la capital europea del pádel con la fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025

La fase final de la FIP Euro Pádel Cup 2025 ha sido presentada en la Diputación Provincial de Cádiz, en un acto presidido por Almudena Martínez, junto al vicepresidente segundo y responsable de Deportes, Javier Vidal, el alcalde de La Línea, Juan Franco, el director del torneo, Benito Pérez-Barbadillo, responsable territorial de la Federación Andaluza de Pádel en Cádiz, Francisco Pérez de Gracia Bastida, y el presidente de la Federación Internacional de Pádel (FIP), Luigi Carraro, quien intervino de manera telemática destacando la relevancia continental del evento.

El torneo, conocido como Final 8, se celebrará del 20 al 25 de octubre en la plaza de toros El Arenal de La Línea, que se transformará para acoger este espectáculo deportivo. Reunirá a las ocho mejores selecciones nacionales masculinas y femeninas de Europa, convirtiendo a la ciudad en el epicentro europeo del pádel y en un escaparate internacional del potencial de la provincia como destino deportivo de primer nivel.

Durante la presentación, Almudena Martínez calificó la cita como "la Champions League del pádel", destacando el orgullo de que La Línea sea "capital europea del pádel" y subrayando que este evento "refleja la capacidad organizativa, el compromiso institucional y el atractivo de nuestro territorio para acoger grandes competiciones".

Presentación del torneo de pádel. / E.S.

La Diputación ha aportado 300.000 euros al evento, reforzando su apuesta por el deporte como motor social, económico y turístico. En palabras de la presidenta, "más allá del retorno económico inmediato, este torneo ofrece una proyección internacional incalculable para la provincia y consolida a Cádiz como referente del turismo deportivo".

Por su parte, el alcalde Juan Franco destacó la importancia del campeonato dentro de la programación municipal para atraer visitantes y prestigio, así como el valor de convertir un espacio emblemático como la plaza de toros en un recinto deportivo de primer nivel.

El director del torneo, Benito Pérez-Barbadillo, anunció que las entradas tendrán precios populares, con sesiones desde 6 euros y abonos por 25 euros, además de acuerdos televisivos que llevarán la imagen de La Línea a plataformas españolas e italianas.

Finalmente, el presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez García, celebró este hito en el crecimiento del deporte, destacando que el pádel “vive una segunda profesionalización” con presencia en cada vez más países.

La competición arrancará con una gala inaugural el 20 de octubre y continuará del 21 al 25 con los encuentros que coronarán a las nuevas selecciones campeonas de Europa, reafirmando el compromiso de la provincia de Cádiz con el impulso del deporte y la proyección internacional.