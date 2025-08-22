Grillaera enciende el debate foodie en Algeciras con su hamburguesa con piña: llega la B.Esponja

En un verano donde la rutina gastronómica parecía ya escrita, Grillaera ha decidido meterle chispa al menú y a las conversaciones de sobremesa: desde el 18 de agosto hasta el 18 de septiembre, su local en Algeciras sirve la B.Esponja, una hamburguesa con piña que promete dividir amistades y grupos de WhatsApp a partes iguales.

La propuesta no llega sola. Quienes se atrevan a pedirla en mesa recibirán, además, una piña colada gratuita servida con el inconfundible sello de la casa: un show inesperado donde el mismísimo Bob Esponja hace acto de presencia.

“Sabemos que vamos a dividir opiniones, pero en Grillaera nos encanta hacerle caso a ChatGPT…”, bromea el equipo creativo de la marca, que vuelve a hacer de la provocación y el espectáculo una parte inseparable de su ADN.

La hamburguesa con piña, eterna reina de los debates culinarios desde que se coló en la pizza, da ahora el salto al universo burger. Y Grillaera, fiel a su estilo irreverente, la ha convertido en una chispa de discusión que va mucho más allá del plato.

Con esta jugada, la marca algecireña consolida su papel de agitador gastronómico urbano, donde cada propuesta es una excusa para reír, polemizar y, sobre todo, vivir la experiencia completa.