Gibraltar ilumina la Navidad con un Festival inclusivo y una experiencia 360°

Gibraltar se prepara para dar la bienvenida a la temporada navideña con su tradicional Festival de Luces, que este año se celebrará el viernes 21 de noviembre en Casemates Square. La cita promete ser una de las más espectaculares hasta la fecha, con un espectáculo inmersivo de luces y música diseñado para envolver al público en una experiencia 360 grados.

La gran novedad de esta edición es su enfoque inclusivo. El evento, organizado por Gibraltar Cultural Services (GCS) en colaboración con la Oficina de Necesidades de Apoyo y Discapacidad, contará con dos funciones idénticas, de una hora de duración cada una, que se desarrollarán de 18:30 a 19:30 y de 20:30 a 21:30.

Entre las medidas implementadas para garantizar la accesibilidad, destaca la instalación de una plataforma de visión adaptada para personas usuarias de sillas de ruedas y de Lengua de Signos Británica (BSL), que dispondrá de un intérprete durante toda la actuación. Además, las personas con una Tarjeta de Información sobre Discapacidad podrán acceder al recinto por una entrada habilitada especialmente para evitar colas y facilitar su participación en el evento.

El espectáculo combinará efectos de luz, humo teatral, pirotecnia y sonido envolvente, recreando una atmósfera mágica que transformará el corazón de Gibraltar en un escenario lleno de color y energía. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta estos elementos a las personas con sensibilidad sensorial o problemas de salud mental, ya que se emplearán luces estroboscópicas y sonidos intensos.

Para quienes prefieran disfrutar del evento desde casa, el primer espectáculo será retransmitido en directo por GBC, lo que permitirá que nadie se quede sin vivir la magia de esta celebración.