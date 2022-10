Una gala dedicada a la cultura hispana, a la música y al mar

El Teatro Florida de Algeciras acogió en la tarde del jueves 6 de octubre la segunda Gala de la Hispanidad con la que la Asociación Amigos de la Música quiso reconocer a diferentes representantes de la cultura procedentes del Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Latinoamérica, con los premios Novia del Sol.

Abrió la gala el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, recordando los lazos históricos y culturales que unen a todos los pueblos de habla hispana y el carácter de Algeciras como “cruce de caminos” y de diferentes culturas a lo largo de la historia. Además, siendo esta edición de la gala dedicada a los marinos mercantes, el primer edil destacó la fundamental actividad marítima de su ciudad y del Estrecho de Gibraltar, uno de los enclaves marinos más transitados del mundo.

Finalmente, señaló a Algeciras como “una capital de la cultura” y cuna de ilustres artistas como Paco de Lucía, para terminar agradeciendo a Amigos de la Música por darle continuidad a esta Gala de la Hispanidad que celebraba su segunda edición.

El primero de los galardones fue el dedicado a los marinos mercantes, destacando especialmente las figuras históricas de los tres hermanos Pinzón y al resto de la tripulación del primer viaje de Cristobal Colón hacia el nuevo continente.

El Capitán de la Marina Mercante y Embajador de la Organización Marítima Internacional (OMI), Antonio Padrón Santiago, fue el encargado de recibir el reconocimiento recordando que “la mar, como la llamamos los marinos ha sido protagonista de los momentos más importantes de la historia de España, desde el descubrimiento de América hasta el del Océano Pacífico, que durante tres siglos fue denominado el gran lago español”.

Seguidamente le tocó el turno a los artistas campogibraltareños reconocidos en esta gala. La primera de ellas fue la escritora tarifeña Lucinda Grey, que dedicó su premio a todas las mujeres escritoras en general e hizo una mención especial, muy aplaudida por el público, a las mujeres iraníes por su actual lucha contra la brutal represión que están sufriendo.

A continuación subió al escenario Jonathan Santiago, a quien Landaluce le hizo entrega de su galardón por su trayectoria musical en el mundo de la copla. “Siempre es importante recibir condecoraciones, pero cuando uno lo hace en su tierra, en su comarca, lo hace más grande aún”, reconoció el cantante linense, emocionado por recibir este premio en Algeciras “tan cerca de la ciudad que me vio nacer”. Antes de bajar del escenario, interpretó una de las canciones más conocidas de su paso por el programa de televisión Se llama copla, Las Campanas de Linares de Rafael Farina, para terminar con una sevillana.

A Jonathan Santiago le siguió otra linense, la actriz Consuelo Trujillo, que coincidió con su paisano al señalar “es emocionante que te reconozcan en tu tierra”. La intérprete agradeció a la gente de La Línea que la acompañaba en el evento y destacó la necesidad de seguir fomentando la cultura en la juventud del Campo de Gibraltar. “Cuando recuerdo mi infancia y adolescencia en La Línea, recuerdo lo importante que fue para mí poder acceder a la cultura”, afirmó Trujillo, recordando los antiguos cines de su ciudad, así como los conciertos en el Parque María Cristina de Algeciras y su primera actuación en el mismo Teatro Florida con 25 años.

El siguiente galardonado fue el guitarrista y compositor venezolano Efraín Silva, que reconoció su sorpresa inicial por su elección y sentirse “muy honrado de estar representando también a Venezuela e Hispanoamérica en este acto”, para terminar añadiendo que “la cultura debe ser una tabla de salvación para las nuevas generaciones, que siempre sea un punto importante en el desarrollo del ser humano”. A continuación interpretó un par de piezas sobre el escenario con su guitarra terminando con una versión de la conocida Caballo Viejo.

Por su parte, el bailarín y coreógrafo del Ballet Nacional José Antonio Ruiz, hizo un repaso a su vida y su trayectoria, recordando sus inicios y las diferentes figuras del arte con las que coincidió.

“Soy hijo de emigrantes, no vengo de una familia de artistas. Padre andaluz y madre segoviana. Me crie en Brasil hasta los 8 años, ahí comencé a bailar. No tenía familia de artistas pero sí unos padres humildes y extraordinarios que les encantaba el baile y la música”, comenzó Ruiz, para añadir, como un guiño a Algeciras que “Mi primer guitarrista en Brasil fue Paco de Málaga y, casualidades de la vida, él comenzó a tocar con Ramón de Algeciras”.

Finalmente, dedicó su premio a todos sus maestros, a sus padres y a su mujer, la reconocida bailarina Luisa Aranda con la que compartió vida y escenarios hasta su fallecimiento.

También fue muy emotiva la participación de Enrique García Asensio, compositor y director de orquesta, que tras recoger el galardón de manos de su alumno Juan Carlos Ocaña concluyó su alocución con un sonoro “¡Que viva la música y que viva Algeciras!”.

Por su parte, el compositor Abel Moreno recordó su paso por el Campo de Gibraltar, afirmando que el premio recibido “es una distinción que me llega de una tierra a la que quiero mucho”.

Moreno llegó a Algeciras en 1976 como director de música en el ejército y, a partir de ahí desarrolla una amplia labor también en su vida civil creando la Coral en la Sociedad Algecireña de Fomento, componiendo los pasodobles de San Roque, Tarifa o Jimena, e incluso la música del himno del Algeciras CF, del que la letra corrió a cargo “de mi amigo Pepe Ojeda", para el que también tuvo un sentido recuerdo.

También rememoró Moreno que en Algeciras compuso la música de un padrenuestro y el toque de oración que se interpretaba en las misas de los caídos. Una pieza que, años después supuso el germen de la representación del Silencio de la Semana Santa sevillana, dentro de su conocida marcha procesional de La Madrugá. “Sus primeras notas nacieron en la iglesia del Carmen de Algeciras”, afirmó el compositor.

La música en directo regresó en esta II Gala de la Hispanidad con el premio entregado al grupo sevillano De Caramelo, que cumple 25 años sobre los escenarios ”manteniendo viva la tradición que nos han enseñado nuestros padres”, señaló una de sus componentes.

Manu Sánchez fue una de las sentidas ausencias de la gala, aunque reconoció en un un vídeo de agradecimiento estar “deseando volver al Florida, donde siempre he disfrutado mucho porque Algeciras no me falla nunca”.

Tampoco pudo asistir por compromisos profesionales el cantaor jerezano José Mercé, que agradeció su galardón por su trayectoria musical en el flamenco también mediante un mensaje proyectado en el teatro.

Sí estuvo en el Florida su paisana, María José Santiago, que destacó la coincidencia de este premio con la celebración de sus 40 años de profesión artística. En sus palabras, la cantante jerezana recordó una frase del recientemente fallecido Jesús Quintero, “cuando no se espera nada es cuando se disfrutan más las cosas, decía él. Y yo precisamente, en esta etapa de mi vida que más me he relajado, más cosas bonitas como ésta me vienen. La música es una lotería porque se necesita mucha suerte y yo soy una artista que no puedo quejarme”.

Finalmente, subieron al escenario Antonio Moreno y Rafael Ruiz, Los del Río, que comenzaron recordando una divertida anécdota de sus inicios, hace 55 años, directamente relacionada con Algeciras, ya que les sucedió en la caseta Novia del Sol, que casualmente coincide con el nombre de los premios. También tuvieron un momento de recuerdo para la familia de los Lucía, rememorando vivencias en Madrid con Paco y Pepe de Lucía, además del apoyo que les brindaron.

“Su padre estaba en la casa Philips abriéndole la puerta a casa artista de Andalucía que íbamos a Madrid para buscarnos la vida. Eran gente con el corazón muy grande”, afirmó Antonio Moreno. Por su parte, Rafael Ruiz agradeció el cariñoso recibimiento que han tenido durante la jornada desde que llegaron a Algeciras, para terminar cantando a capella un fragmento de una de sus conocidas sevillanas como colofón final a la gala.