Fish & Chips en Gibraltar: tradición británica en el Estrecho

El fish and chips no necesita presentación: es el plato británico por excelencia y, en Gibraltar, se ha convertido en una parada obligatoria para turistas y locales. Desde el corazón de Irish Town hasta los modernos muelles de la marina, varios restaurantes figuran entre los más recomendados en Google para degustar este clásico.

The Clipper (Irish Town, 4,3 estrellas)

La palabra más repetida entre sus clientes es “excelencia”. Y no es para menos: “la comida fue absolutamente espectacular, desde la cena hasta el desayuno. El fish and chips y el pastel de carne eran indescriptibles. Todo estaba divino”, apunta un comensal. Otros destacan la experiencia completa: “Un auténtico sabor británico en Gibraltar: el fish and chips estaba excelente, con una generosa ración de pescado de calidad”. Además, las raciones contundentes y el ambiente animado lo convierten en un lugar ideal tanto para almuerzos informales como para cenas con postres memorables.

Bianca’s Restaurant (Marina Bay Square, 4,4 estrellas)

En el puerto deportivo, este local combina ubicación y sabor. “Gran fish and chips. El bacalao era grande y bien rebozado, con un sabor encantador”, cuenta un visitante, que además recomienda acompañarlo con la cerveza local Bushy Gibraltar Barbary. El ambiente relajado y el personal atento son parte del atractivo, junto a unas raciones generosas y precios que no resultan excesivos.

All’s Well (Grand Casemates Square, 4,2 estrellas)

Situado en la plaza más animada del Peñón, este bar-pub-restaurante presume de autenticidad británica. “Mi marido dijo que era el mejor fish and chips que había probado en mucho tiempo, caliente y delicioso”, recuerda una clienta. Otros subrayan el ambiente “bastante real british”, con un rebozado jugoso y chips bien servidas. La terraza exterior y la atención en inglés y español lo convierten en una opción cómoda para grupos y viajeros recién llegados.

Monique’s Bistro & Café (Queensway Quay, 4,4 estrellas)

Con vistas privilegiadas a la marina, Monique’s es una mezcla de elegancia y sabor. “Delicioso fish and chips, servicio muy amable, wifi en las instalaciones y cambiador para bebés en el baño”, detalla un cliente. Otros destacan su fusión “anglo-ibérica”, donde el clásico británico convive con costillas y postres originales. Eso sí, mejor ir con hambre: las raciones son abundantes.

Ya sea en el bullicio del centro o frente al mar, el fish and chips en Gibraltar demuestra que la tradición británica sabe adaptarse a la idiosincrasia del Campo de Gibraltar. Un plan ideal para quienes quieran saborear el alma británica del Peñón en un solo plato.