La fiebre de las “food trucks” llega a Tarifa del 14 al 17 de agosto

Uno de los food trucks en Los Barrios el pasado julio.

Tarifa se suma a la tendencia de la "gastroneta" con la llegada del Festival Mundial del Food Truck, que estacionará su caravana culinaria en el recinto ferial de La Marina del 14 al 17 de agosto.

Durante cuatro días, doce camionetas de comida ambulante ofrecerán una vuelta al mundo en sabores sin salir del Campo de Gibraltar. Desde Tailandia hasta Venezuela, pasando por Corea o Alemania, los visitantes podrán degustar propuestas internacionales preparadas y servidas directamente desde estas peculiares cocinas sobre ruedas.

“Esperamos que el público disfrute no solo de la variedad culinaria, sino también del ambiente que se creará con la música en directo y las actividades para toda la familia”, adelantó Jaime Mora, coordinador del evento, en la presentación del cartel.

La cita contará con conciertos diarios de tributos a bandas legendarias como Queen, Héroes del Silencio, Fito & Fitipaldi o Mecano, así como espectáculos familiares que arrancarán a partir de las siete de la tarde, incluyendo pintacaras, globoflexia, pasacalles mágicos y shows infantiles.

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, junto a la concejala de Festejos, Mercedes Triviño, y el edil de Turismo, Jorge Benítez, invitaron a vecinos y visitantes a “disfrutar de una oferta que complementa los atractivos turísticos de la ciudad y ayuda a descongestionar otras zonas de ocio habituales”.

El festival se desarrollará en un horario que no se prolongará más allá de la una de la madrugada, respetando el descanso de los vecinos de la zona.