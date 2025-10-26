El Festival de Jazz de San Roque celebra su quinta edición con Deborah Carter y Alicia Tamariz Quartet

El Teatro Juan Luis Galiardo se convertirá el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el epicentro del jazz en el Campo de Gibraltar. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque ha presentado la quinta edición del Festival de Jazz de San Roque, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la comarca que este año reunirá a dos formaciones de primer nivel: la Andalucía Big Band, acompañada por la vocalista estadounidense Deborah J. Carter, y el Alicia Tamariz Quartet.

La teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz, ha destacado durante la presentación que el festival “vuelve a apostar por la calidad, la cercanía y la diversidad sonora, ofreciendo dos propuestas muy distintas que permitirán al público disfrutar de un fin de semana inolvidable”.

Sábado 8: la energía de la Andalucía Big Band con Deborah Carter

La programación arrancará el sábado 8 de noviembre a las 20:00 con la actuación de la Andalucía Big Band, una formación nacida en 2011 con el objetivo de mantener viva la tradición de las grandes orquestas de jazz. Dirigida y gestionada por los propios músicos que la integran, la banda se ha convertido en una referencia en el panorama andaluz por su capacidad para combinar el repertorio clásico de las big bands con composiciones contemporáneas.

En esta ocasión, contarán con una invitada de lujo: Deborah J. Carter, cantante nacida en Texas y considerada una de las voces más versátiles del jazz europeo. Su carrera la ha llevado a actuar por todo el mundo, desde Japón hasta los principales festivales de Europa, y a colaborar con formaciones de distintos estilos. Carter pertenece a una generación que reivindica la herencia cultural afroamericana y la transforma en un lenguaje propio, vital y elegante.

Domingo 9: el universo mágico de Alicia Tamariz

El domingo 9, a partir de las 19:00, será el turno de Alicia Tamariz Quartet, que presentará su espectáculo Entre notas y naipes, una propuesta singular donde la música y la magia se entrelazan.

La pianista y cantante Alicia Tamariz, hija del célebre mago Juan Tamariz, ha creado un concierto en el que la figura del padre aparece de forma virtual, a través de proyecciones, para acompañarla en un viaje musical inspirado en la “teoría de los siete velos”. Junto a ella estarán Alba Haro (chelo), Juan Pastor (contrabajo) y Tramel Levalle (percusión).

El resultado es un espectáculo poético y envolvente que combina jazz, músicas del mundo y composiciones propias con una puesta en escena cargada de simbolismo. Alicia Tamariz, formada en los conservatorios superiores de Cádiz y Évora (Portugal), ha desarrollado una intensa carrera internacional, con estancias en Latinoamérica y giras por España junto a su padre.

Cartel de la quinta edición del Festival de Jazz de San Roque.

Entradas y abonos

Las entradas para el V Festival de Jazz de San Roque ya están disponibles en Giglon.com.

El abono completo cuesta 18 euros e incluye un cartel de regalo. Las entradas individuales pueden adquirirse a 10 euros de forma anticipada y a 15 euros en taquilla.