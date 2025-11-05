El espíritu pirata conquista el centro comercial Gran Sur el sábado 8 de noviembre

El próximo sábado 8 de noviembre, el centro comercial Gran Sur de La Línea se convertirá en un auténtico refugio de corsarios. Bajo una temática pirata, el espacio ha preparado una jornada repleta de actividades y sorpresas pensadas para disfrutar en familia, con entrada totalmente gratuita.

Uno de los grandes atractivos será un photocall que recreará un barco pirata de más de seis metros de eslora y un mástil de cuatro metros, donde los asistentes podrán posar como verdaderos aventureros de los siete mares. Rastas, sombreros, pistolas y trajes piratas estarán disponibles para que cada visitante inmortalice el momento con una fotografía única.

La ambientación no se quedará atrás. Música temática, la presencia del temido Davy Jones y gigantes figuras hinchables de clicks de cuatro metros llenarán de color y diversión todos los rincones del centro.

Los más pequeños también tendrán su protagonismo en un taller creativo donde podrán confeccionar su propio sombrero pirata personalizado. La actividad estará disponible en horario de 11:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:30, con acceso libre hasta completar aforo.

Sandra Fernández, gerente del centro comercial, ha señalado que "desde Gran Sur seguimos firmes en nuestro compromiso de ofrecer alternativas originales y divertidas para nuestros clientes, brindando siempre la oportunidad de disfrutar del plan perfecto en nuestro centro comercial".

Con esta iniciativa, Gran Sur reafirma su apuesta por el ocio familiar y por convertir cada visita en una experiencia diferente, en esta ocasión, con todo el encanto del mundo pirata.