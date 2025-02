Vuelve el popular encuentro de 'patchwork' a este pueblo de Cádiz: incluye kit completo, almuerzo y merienda. ¡Apúntate!

El sábado 29 de marzo, el edificio Alcalde Fernando Palma, conocido como el antiguo Pósito de San Roque, abrirá sus puertas para albergar el Segundo Encuentro de Patchwork del municipio del Campo de Gibraltar. Este evento, organizado por la Universidad Popular en colaboración con la Delegación de Cultura, tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Asociación Kleefstra España, dedicada a apoyar a pacientes y familias afectadas por el síndrome de Kleefstra, una enfermedad genética poco común.

Desde las 11:00 hasta las 18:00, entusiastas del patchwork de todas las edades se reunirán para disfrutar de una jornada dedicada al arte del quilting. La iniciativa, impulsada por el concejal Fernando Vega y la teniente de alcalde Ana Ruiz, ha sido un éxito desde su primera edición en abril de 2024, y este año promete superar todas las expectativas.

Mari Carmen, monitora del Taller de Patchwork de la Universidad Popular, ha sido una figura clave en la organización, asegurando que el evento no solo sea educativo, sino también solidario. "Este encuentro no solo invita a los alumnos de la UP, sino a toda la comunidad de la comarca", destaca Mari Carmen, quien ha jugado un papel crucial junto a los colaboradores de la empresa municipal Multimedia para hacer realidad este evento benéfico.

Cartel

Para participar es necesario abonar una inscripción de 35 euros, que incluye un completo kit de trabajo, almuerzo y merienda, además de la participación en sorteos y acceso a un stand de venta de productos relacionados con este creativo estilo de costura. Durante la jornada, los participantes llevarán a cabo una labor específica utilizando el material proporcionado, creando así piezas únicas que serán parte de este encuentro.

El patchwork, una técnica ancestral que consiste en unir piezas de tela para formar un diseño mayor, no solo promueve la creatividad y el arte textil, sino que también sirve como plataforma para la solidaridad comunitaria. Este año, cada puntada y diseño estarán dedicados a quienes enfrentan el desafío del síndrome de Kleefstra.

Para más información e inscripciones, se pueden contactar los teléfonos 665 699 477 y 699 718 057. Si te gusta la costura o te da curiosidad el arte del patchwork, no lo dudes y apúntate.