Un dulce viaje a la tradición tarifeña en una lata de edición limitada

Tarifa añade un nuevo icono a su identidad gastronómica y cultural con la presentación de la lata de edición limitada de La Tarifeña. Este envase, concebido principalmente para su Pastelería Andalusí, se convierte en un objeto de colección que aúna tradición, historia y dulzura.

El diseño cuenta con la producción de Paco Vegara y la dirección artística de Maite Bernal, quienes han dado forma a una pieza que trasciende el simple envase para convertirse en un símbolo cultural. La portada es, de hecho, un fragmento de la historia de la ciudad: una fotografía de Jesús Ugalde tomada en 1990 como cartel del Certamen Nacional de Música Folk de Tarifa. La imagen, galardonada con premios nacionales, muestra a la top model Alicia Borges con un traje de lunares de la tarifeña Leonor Alba, colocado del revés para lograr un original escote en pico. El estilismo corrió a cargo de Juanjo Mánez, mientras que la peluquería y el maquillaje fueron obra de Ángela Navarro y Gary Bendfort, respectivamente.

Más que un recuerdo gastronómico, la lata rinde homenaje a la excelencia artística y cultural de la localidad. Cada unidad alberga la esencia de Tarifa: su repostería tradicional, su creatividad y su historia compartida. Disponible solo hasta agotar existencias, esta edición limitada invita a visitantes y locales a llevarse consigo un pedazo de la identidad tarifeña.