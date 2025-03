'Don't fuck with Carry' llega a Cádiz: la obra de teatro dirigida por Carolina Yuste y protagonizada por el algecireño Enrique Cervantes

Llega a Algeciras un monólogo inspirado en vivencias experimentadas en esta tierra hace algunos años. 'Don't fuck with Carrie' es un monólogo creado e interpretado por el actor algecireño Enrique Cervantes, que se ha basado en su propia experiencia para llevar a la ficción un debate de plena actualidad: las situaciones de violencias entre niños y adolescentes dentro de las aulas.

Para Cervantes, interpretar esta obra (que ha sido parte de la programación del teatro Quique San Francisco de Madrid) en Algeciras es muy importante: "Para mí se cierra un círculo", nos comenta, ya que meterse en el papel del protagonista creado por él mismo y hacer llegar lo vivido a su gente "es el sentido de eta función, también hacer justicia". Con esta pieza dramática con toques de humor, dirigida por Carolina Yuste y Sara Sierra, Cervantes hace reflexionar sobre maneras de combatir la violencia y reivindica el amor como una potente arma contra el odio.

Las entradas tienen un precio que oscila entre los 10 y 18 euros y pueden conseguirse en Discos Grammy, en el Teatro Florida o pinchando aquí. Es todo un lujo poder tener esta obra en el Campo de Gibraltar, creada por grandes profesionales y además protagonizada por su propio guionista algecireño. Quedan pocos sitios libres, hazte ya con tus butacas y disfruta de esta obra inspirada en la ciudad de Algeciras con un importante mensaje.

Cartel

El fenómeno de los school shootings ha sido, en los últimos veinte años, una realidad devastadora en muchas partes del mundo. En 2023, solo en EE.UU., se registraron 80 ataques en centros escolares. España, aunque distante de esa realidad armamentística, no está exenta de tragedias. Aquí, el bullying se cobra vidas de otra forma: los suicidios.

Don't fuck with Carrie es un testimonio sobre una de esas historias, un relato de agresiones en entornos escolares que, aunque ficcionalizado, resuena con la experiencia de demasiadas personas. Es un texto sobre el amor y sobre la falta de amor, pero también es una advertencia. ¿Cómo se combate la violencia sin violencia? ¿Cómo escapar de la sed de venganza cuando han pisoteado tu corazón? ¿Cómo no convertirse en un monstruo cuando todo el entorno te rechaza? Don't fuck with Carrie no es solo un grito de dolor, es un llamado a la reflexión. Un espejo en el que todas y todos debemos mirarnos. Porque la responsabilidad de evitar que la historia se repita es de toda la sociedad.

Sinopsis

Enrique tiene 30 años Después de recibir una llamada inesperada sale de casa rumbo a una cafetería en la que ha quedado con un antiguo compañero de clase. Hace 12 años que no se ven.

Enrique tiene 17 años y va camino al colegio con una pistola escondida en los pantalones. Está decidido a cobrarse en sangre todo el bullying DURACIÓN APROXIMADA 1 hora y 15 minutos FORMATO Monólogo que ha recibido a lo largo de todos estos años.

Enrique tiene 12 años y está de excursión en un retiro espiritual con el resto de alumnos y profesores. Cuando la violencia que recibe a diario se vuelve insoportable se verá obligado a elegir entre saltar a un pozo o convertirse en Carrie.

Así se construye Don't fuck with Carrie, un monólogo de una hora y quince minutos que profundiza en las heridas invisibles del acoso escolar, en las secuelas imborrables que deja en quienes lo padecen y en las respuestas extremas que, a veces, pueden derivarse de él.

Enrique Cervantes

Enrique, actor y creador nacido en Algeciras y establecido en Madrid desde 2010, es una figura destacada en el ámbito teatral y literario español. Su formación en arte dramático incluye estudios en la RESAD y en el C.I.T. La Manada. En sus inicios fue parte fundamental de La Joven Compañía, participando en producciones como Hey Boy, Hey Girl! y Fuenteovejuna FO!

En teatro, Enrique ha explorado principalmente propuestas contemporáneas, incluyendo el teatro documental como en Elogio de la Pereza en el Centro Dramático Nacional, y reinterpretaciones de textos clásicos con la compañía [los números imaginarios], como La última noche del Don Juan y LEAR (desaparecer). Recientemente, destacó en el Teatro María Guerrero (CDN) con Manual básico de lengua de signos para romper corazones, bajo la dirección de Roberto Pérez Toledo.

Además de su carrera como actor, Enrique es autor, habiendo publicado el poemario Las letras sobre mí con la editorial Hidroavión en 2018. En 2020, coescribió y codirigió junto a Carolina Yuste la pieza Hamsia para el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Al año siguiente, debutó como coguionista y codirector del cortometraje La acampada, junto a Afioco Gnecco.

En la actualidad, Enrique continúa explorando y desarrollando su faceta como escritor y creador, fusionando experiencias personales con elementos documentales y ficcionales en sus obras.